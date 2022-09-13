О нас

Amrita Gautam

Amrita Gautam

,

Omkar Prince

Сингл  ·  2022

Resham Ke Rumal

#Со всего мира
Amrita Gautam

Артист

Amrita Gautam

Релиз Resham Ke Rumal

#

Название

Альбом

1

Трек Resham Ke Rumal

Resham Ke Rumal

Amrita Gautam

,

Omkar Prince

Resham Ke Rumal

6:26

Информация о правообладателе: Krish Entertainment
Другие альбомы артиста

Релиз Katni Karat Mor Nathiya Giral
Katni Karat Mor Nathiya Giral2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Jio Ke Tawar Jila Ballia Ke Power
Jio Ke Tawar Jila Ballia Ke Power2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Jotai Kaise Khetwa
Jotai Kaise Khetwa2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Tohar Laeka Padhela Bhauji Aadi Badi Me
Tohar Laeka Padhela Bhauji Aadi Badi Me2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Saree Ke Bhakku Banay Dihala
Saree Ke Bhakku Banay Dihala2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Saadi Ke Bhakku
Saadi Ke Bhakku2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Biji Rahela Tharesar Me
Biji Rahela Tharesar Me2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Sonwa Ke Kangan
Sonwa Ke Kangan2024 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Rajbhar Ke Beta Ragdar Hokhe Le
Rajbhar Ke Beta Ragdar Hokhe Le2024 · Сингл · Rohit Rajbhar
Релиз Rangawa Ballia Jila Ke
Rangawa Ballia Jila Ke2024 · Сингл · Shyamraj
Релиз Rajbhar Chale Aeroplane Se
Rajbhar Chale Aeroplane Se2024 · Сингл · Rohit Rajbhar
Релиз Gau Ahiran Ke Farmais Babuaan Ke
Gau Ahiran Ke Farmais Babuaan Ke2023 · Сингл · Piyush Pardeshi
Релиз Tohra Se Pahile Devra Ban Gayil Papa
Tohra Se Pahile Devra Ban Gayil Papa2023 · Сингл · Shubham Dev
Релиз Jani Kara Jawani Bataiya
Jani Kara Jawani Bataiya2023 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Jhulufiya Mor Balam Ke
Jhulufiya Mor Balam Ke2023 · Сингл · Sudhir Sagar
Релиз Sonawa Ke Kangan
Sonawa Ke Kangan2023 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Chhathi Maiya Ke Pujanwa
Chhathi Maiya Ke Pujanwa2022 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Purubva Ke Desh
Purubva Ke Desh2022 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Devi Maai Ke Pujanva
Devi Maai Ke Pujanva2022 · Сингл · Amrita Gautam
Релиз Devi Pachara
Devi Pachara2022 · Сингл · Amrita Gautam

