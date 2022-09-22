О нас

Healing Music 432 Hz

Healing Music 432 Hz

Альбом  ·  2022

Linguaggio universale

#Электро
Healing Music 432 Hz

Артист

Healing Music 432 Hz

Релиз Linguaggio universale

#

Название

Альбом

1

Трек Il canto degli angeli

Il canto degli angeli

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

8:24

2

Трек Contatto spirituale

Contatto spirituale

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

18:17

3

Трек Emotions of love

Emotions of love

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

12:20

4

Трек I suoni della terra

I suoni della terra

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

9:16

5

Трек Il canto della terra

Il canto della terra

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

1:10:00

6

Трек La grande piramide

La grande piramide

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

4:58

7

Трек Il canto di madre terra

Il canto di madre terra

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

24:24

8

Трек Momenti astrali

Momenti astrali

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

11:22

9

Трек Campane tibetane

Campane tibetane

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

9:01

10

Трек Universi paralleli

Universi paralleli

Healing Music 432 Hz

Linguaggio universale

9:10

Информация о правообладателе: CDI Music
Волна по релизу

