Claudio Capéo

Claudio Capéo

Альбом  ·  2022

Rose des vents

#Поп

3 лайка

Claudio Capéo

Артист

Claudio Capéo

Релиз Rose des vents

#

Название

Альбом

1

Трек Tour de France

Tour de France

Claudio Capéo

Rose des vents

3:43

2

Трек Laisse aller

Laisse aller

Claudio Capéo

Rose des vents

2:33

3

Трек Les petites gens

Les petites gens

Claudio Capéo

Rose des vents

3:36

4

Трек Si j'avais su

Si j'avais su

Claudio Capéo

Rose des vents

3:02

5

Трек C'est elle

C'est elle

Claudio Capéo

Rose des vents

3:26

6

Трек Chez toi

Chez toi

Slimane

,

Claudio Capéo

Rose des vents

3:18

7

Трек On voulait

On voulait

Claudio Capéo

Rose des vents

2:52

8

Трек C'est toi le futur

C'est toi le futur

Claudio Capéo

Rose des vents

2:42

9

Трек Rien à perdre

Rien à perdre

Claudio Capéo

Rose des vents

2:45

10

Трек Souris-moi

Souris-moi

Claudio Capéo

Rose des vents

3:28

11

Трек J'sais pas mentir

J'sais pas mentir

Claudio Capéo

Rose des vents

3:12

12

Трек Sac à dos

Sac à dos

Claudio Capéo

Rose des vents

2:31

13

Трек Serre-moi

Serre-moi

Claudio Capéo

Rose des vents

3:35

14

Трек L'amour à domicile

L'amour à domicile

Claudio Capéo

Rose des vents

2:42

15

Трек Triste mélodie

Triste mélodie

Claudio Capéo

Rose des vents

3:17

16

Трек Pour un sourire

Pour un sourire

Claudio Capéo

Rose des vents

2:57

17

Трек L'amour après l'orage

L'amour après l'orage

Claudio Capéo

Rose des vents

2:50

Информация о правообладателе: Jo&Co
