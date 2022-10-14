Информация о правообладателе: Saps Records
Сингл · 2022
Lo Haré por Ti
Другие альбомы артиста
Triste Canción (Desde el Metropolitan)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Quiero Dormir Cansado (Desde el Metropolitan)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Desde Puebla2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Popurrí Leo Dan: Cómo Te Extraño Mi Amor/Te He Prometido/Qué Tiene la Niña/Yo Sé Que No Es Feliz/Esa Pared/Toquen Mariachis, Canten (Desde el Metropolitan)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
El Baile de las Estrellas Con Rayito Colombiano2025 · Альбом · Rayito Colombiano
Popurrí Mike Laure: La Secretaria/La Cosecha de Mujeres/Tiburón a la Vista2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Mis Sentimientos2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Maldito Vicio2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Sueño2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Fiesta Cumbiambera Con Rayito Colombiano2025 · Альбом · Rayito Colombiano
Lo Haré por Ti2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Amores de Cumbia (Desde el Metropolitan)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Entrega de Amor (En Vivo Desde Puebla)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
El Baile de la Ranita (Desde el Metropolitan)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Te Extraño Tanto (En Vivo Desde Puebla)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
Quiero Volar (En Vivo Desde Puebla)2025 · Сингл · Rayito Colombiano
La Sirena (En Vivo Desde Puebla)2024 · Сингл · Rayito Colombiano
La Cumbia del Bailarín (Desde el Metropolitan)2024 · Сингл · Rayito Colombiano
La Mula de Mi Compadre (Desde el Metropolitan)2024 · Сингл · Rayito Colombiano
Amores de Cumbia (En Vivo Desde Puebla)2024 · Сингл · Rayito Colombiano