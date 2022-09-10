Информация о правообладателе: Shree Saraswati Music Co.
Сингл · 2022
Devara Dhodhi Chatana Ba -2
Hamar Pagli se Mila Di Ye Bhola Ji2025 · Сингл · Pankaj Premi
Bhula Gaile Kajli Re2024 · Сингл · Tamjit Deewana
Yahi Sawan Me Jaib Devghar2024 · Сингл · Aryan GFX
Shaadi Kare Khatir Ge Chhauri lipistik lagabe Chhi2024 · Сингл · Aryan GFX
Ho Bas Wala Bhaiya Chhori Ke Laho Bethay2024 · Сингл · Aryan GFX
Maar Dihalu Ho2024 · Сингл · Pankaj Premi
Piyawa Dosar Se Fasal Ba2024 · Сингл · Pankaj Premi
Ham Baajai Chhiy Baba Jila Madhubani Se2024 · Сингл · Pankaj Premi
Devghar Nagriya Jaibu Ye Jaan2024 · Сингл · Pankaj Premi
Finger Print Ke Choli2024 · Сингл · Pankaj Premi
Juth Bartanwa Ke Newanwa2024 · Сингл · Pankaj Premi
Piyar Gamchhi Rajbharwa Ke2023 · Сингл · Karishma Kakkar
Janua Hamar Rowe Sasurar2023 · Сингл · Pankaj Premi
Kaise Kariye Biyahwa Hoto2023 · Сингл · Pankaj Premi
Uthav Lahanga Aaja Rang Pani Hoi2023 · Сингл · Pankaj Premi
Hay Re Bengal Wali2023 · Сингл · Pankaj Premi
Banay Le Yadav Ji Ke Bhatar2023 · Сингл · Pankaj Premi
Khake Makai Ke Bhuja Kare Choli Ke Puja2023 · Сингл · Pankaj Premi
Hamar Piyawa Chalabe Toto Gadiya2023 · Сингл · Pankaj Premi
Tohar Bhoji Mare Chho Lain2023 · Сингл · Pankaj Premi