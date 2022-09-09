О нас

Информация о правообладателе: Ng2 Music Store
Релиз Pegadas na Areia
Pegadas na Areia2024 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз Louvores ao Nosso Rei
Louvores ao Nosso Rei2024 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Hinos No Jazz
Hinos No Jazz2024 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Hinos Estilo Militar
Hinos Estilo Militar2024 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз Hinário 3
Hinário 32024 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Semearei, Semearei
Semearei, Semearei2024 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз Orações Em Louvores
Orações Em Louvores2024 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз O Céu Entre Nós
O Céu Entre Nós2023 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз Greensleeves
Greensleeves2023 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз Hinos Maravilhosos
Hinos Maravilhosos2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Jubilando Em Jesus
Jubilando Em Jesus2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Bona Trompete Solo
Bona Trompete Solo2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Louvor Nas Alturas
Louvor Nas Alturas2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Conserva a Paz, Ó Minha Alma
Conserva a Paz, Ó Minha Alma2023 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз HOW GREAT THOU ART
HOW GREAT THOU ART2023 · Сингл · Fernando Lopez
Релиз playBacks De Hinos, Vol.2
playBacks De Hinos, Vol.22023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз PlayBacks de Hinos, Vol.1
PlayBacks de Hinos, Vol.12023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Melodias Da Alma
Melodias Da Alma2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Show De Sucessos Trumpet
Show De Sucessos Trumpet2023 · Альбом · Fernando Lopez
Релиз Expressão De Alma Hinos
Expressão De Alma Hinos2023 · Альбом · Fernando Lopez

Fernando Lopez
Артист

Fernando Lopez

