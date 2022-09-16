О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Гульнара Исмаева

Гульнара Исмаева

Сингл  ·  2022

Романсы и песни-3

10 лайков

Гульнара Исмаева

Артист

Гульнара Исмаева

Релиз Романсы и песни-3

#

Название

Альбом

1

Трек Я люблю вас очень нежно (album version)

Я люблю вас очень нежно (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

2:45

2

Трек Первое письмо (album version)

Первое письмо (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:00

3

Трек Мама, милая мама (album version)

Мама, милая мама (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:53

4

Трек Сыпь тальянка нежно (album version)

Сыпь тальянка нежно (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:29

5

Трек Звон гитары (album version)

Звон гитары (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

2:46

6

Трек Я хочу обвенчаться с тобой (album version)

Я хочу обвенчаться с тобой (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:49

7

Трек Серенада (album version)

Серенада (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

6:22

8

Трек Надежда (album version)

Надежда (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:28

9

Трек Вечер бродит по лесным дорожкам (album version)

Вечер бродит по лесным дорожкам (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

2:30

10

Трек Тропинка (album version)

Тропинка (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

2:32

11

Трек Эта женщина в окне (album version)

Эта женщина в окне (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

4:33

12

Трек Московские окна (album version)

Московские окна (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:30

13

Трек Снежинка (album version)

Снежинка (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:51

14

Трек Кто ты (album version)

Кто ты (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:22

15

Трек В шумном городе (album version)

В шумном городе (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:45

16

Трек Над рекой калина спелая (album version)

Над рекой калина спелая (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:52

17

Трек Назначай поскорее свидание (album version)

Назначай поскорее свидание (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

2:29

18

Трек Серенада солнечной долины (album version)

Серенада солнечной долины (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:52

19

Трек Мамин ребенок (album version)

Мамин ребенок (album version)

Гульнара Исмаева

Романсы и песни-3

3:51

Информация о правообладателе: MSC
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Просто так
Просто так2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Летний дождь
Летний дождь2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Бригантина
Бригантина2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Люди идут по свету
Люди идут по свету2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Пой, ласточка ,пой
Пой, ласточка ,пой2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Вьюга
Вьюга2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Рождество
Рождество2024 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Эниемэ
Эниемэ2023 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Романсы и песни-3
Романсы и песни-32022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Мамин ребенок (колыбельная) Soft Kitty...
Мамин ребенок (колыбельная) Soft Kitty...2022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Любовь по правилам
Любовь по правилам2022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Только вальсы - 2
Только вальсы - 22022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Только вальсы - 1
Только вальсы - 12022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Любовь по правилам
Любовь по правилам2022 · Альбом · Гульнара Исмаева
Релиз Новогодний вальс
Новогодний вальс2021 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Диалог у новогодней елки
Диалог у новогодней елки2021 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Диалог у новогодней елки
Диалог у новогодней елки2021 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Новогодний вальс
Новогодний вальс2021 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Ну как не запеть… (Ретро)
Ну как не запеть… (Ретро)2021 · Альбом · Вадим Знаменский
Релиз Ну как не запеть…
Ну как не запеть…2021 · Сингл · Гульнара Исмаева

Похожие альбомы

Релиз Только вальсы - 1
Только вальсы - 12022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз Только вальсы - 2
Только вальсы - 22022 · Сингл · Гульнара Исмаева
Релиз РОМАНСЫ-2
РОМАНСЫ-22020 · Альбом · Гульнара Исмаева
Релиз Яблоки падают
Яблоки падают2003 · Альбом · Вячеслав Малежик
Релиз В горнице моей светло (Песни и романсы на стихи Николая Рубцова)
В горнице моей светло (Песни и романсы на стихи Николая Рубцова)2021 · Альбом · Various Artists
Релиз Тянемся к свету
Тянемся к свету2024 · Альбом · Елена Фролова
Релиз Российские барды: Новое поколение
Российские барды: Новое поколение2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Здравствуй
Здравствуй2022 · Альбом · Вячеслав Малежик
Релиз Так восходит луна
Так восходит луна2013 · Альбом · Зоя Ященко
Релиз Митяевские песни, Ч. 1
Митяевские песни, Ч. 12015 · Сборник · Various Artists
Релиз Родное сердце
Родное сердце2019 · Альбом · Gulnara Ismaeva
Релиз Жить, чтобы любить
Жить, чтобы любить2022 · Альбом · Вячеслав Малежик

Похожие артисты

Гульнара Исмаева
Артист

Гульнара Исмаева

Михаил Боярский
Артист

Михаил Боярский

Синяя птица
Артист

Синяя птица

Вячеслав Добрынин
Артист

Вячеслав Добрынин

Жанна Бичевская
Артист

Жанна Бичевская

Дмитрий Харатьян
Артист

Дмитрий Харатьян

Сергей Беликов
Артист

Сергей Беликов

ВИА "Лейся Песня"
Артист

ВИА "Лейся Песня"

ВИА Добры молодцы
Артист

ВИА Добры молодцы

Анатоль Ярмоленко
Артист

Анатоль Ярмоленко

Sinyaya Ptitsa
Артист

Sinyaya Ptitsa

Инструментальный ансамбль п/у Вячеслава Добрынина
Артист

Инструментальный ансамбль п/у Вячеслава Добрынина

Оризонт
Артист

Оризонт