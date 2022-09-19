О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Правилами

Crazy Compass

Crazy Compass

Альбом  ·  2022

Total Error

#Экспериментальная электроника
Crazy Compass

Артист

Crazy Compass

Релиз Total Error

#

Название

Альбом

1

Трек Лабиринт

Лабиринт

Crazy Compass

,

Somebody Bo

Total Error

4:34

2

Трек Такси

Такси

Crazy Compass

,

Ясный-Svetly

Total Error

3:12

3

Трек Сказка

Сказка

Crazy Compass

,

Janne Nummela

Total Error

5:14

4

Трек Кукла тела

Кукла тела

Crazy Compass

,

Ivan Kirichenko

Total Error

2:58

5

Трек Паузы

Паузы

Crazy Compass

,

Vincent Eoppolo

Total Error

3:00

6

Трек Смысл

Смысл

Crazy Compass

,

Shuji Yamagishi

Total Error

3:38

7

Трек Тишина

Тишина

Crazy Compass

,

The Black Diamond Train

Total Error

6:21

8

Трек Сознание

Сознание

Crazy Compass

,

The Black Diamond Train

Total Error

8:29

9

Трек Смех

Смех

Crazy Compass

,

Shuji Yamagishi

Total Error

3:19

10

Трек Вальс

Вальс

Crazy Compass

,

DiscRateBye

Total Error

5:00

11

Трек Бесконечность

Бесконечность

Crazy Compass

,

Ivan Kirichenko

Total Error

5:10

12

Трек Дело

Дело

Crazy Compass

,

Agitation Φ

Total Error

4:19

13

Трек Снимки экрана

Снимки экрана

Crazy Compass

,

The Black Diamond Train

Total Error

7:00

14

Трек Параллельность

Параллельность

Crazy Compass

,

Ясный-Svetly

Total Error

4:43

Информация о правообладателе: Meticulous Midgets
