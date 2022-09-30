О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zé Argolo

Zé Argolo

Альбом  ·  2022

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

Контент 18+

#Латинская
Zé Argolo

Артист

Zé Argolo

Релиз Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

#

Название

Альбом

1

Трек Fui Convidado para Ir a um Piquenique (Fazenda as Campinas) (Ao Vivo)

Fui Convidado para Ir a um Piquenique (Fazenda as Campinas) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

4:30

2

Трек Sou Sergipano de Porto da Folha (Ao Vivo)

Sou Sergipano de Porto da Folha (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:08

3

Трек Gostei de Porto da Folha (Visitei Porto da Folha) (Ao Vivo)

Gostei de Porto da Folha (Visitei Porto da Folha) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

3:08

4

Трек Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Ao Vivo)

Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:37

5

Трек Menina Massa (Menina de Atalaia) (Ao Vivo)

Menina Massa (Menina de Atalaia) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:58

6

Трек Brasa de Fogo / Menina Engraçada (Ao Vivo)

Brasa de Fogo / Menina Engraçada (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

3:26

7

Трек Empurrei na Minha Cunhada (Ao Vivo)

Empurrei na Minha Cunhada (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:47

8

Трек Homenagem à Monte Alegre (Ao Vivo)

Homenagem à Monte Alegre (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:23

9

Трек Vai Pagar por Eu (Mercedão Vermelho) (Ao Vivo)

Vai Pagar por Eu (Mercedão Vermelho) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:11

10

Трек Você Não Teve Culpa (Ao Vivo)

Você Não Teve Culpa (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:06

11

Трек Meu Coração por Ti Chama (Menina do Paraná) (Ao Vivo)

Meu Coração por Ti Chama (Menina do Paraná) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:10

12

Трек Morando Aqui na Roça (Ao Vivo)

Morando Aqui na Roça (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:00

13

Трек Hoje Está Fazendo um Ano (Ao Vivo)

Hoje Está Fazendo um Ano (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:15

14

Трек O Que É Isso Menina? (Ao Vivo)

O Que É Isso Menina? (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

1:54

15

Трек O Viciado (Ao Vivo)

O Viciado (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

3:53

16

Трек Querendo Bode (Ao Vivo)

Querendo Bode (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:31

17

Трек Arapuca Armada (Ao Vivo)

Arapuca Armada (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:21

18

Трек Eu Sei Que Você Me Mata (Você Já Matou o Velho) (Ao Vivo)

Eu Sei Que Você Me Mata (Você Já Matou o Velho) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:01

19

Трек Já Deixei Minha Timidez (Ao Vivo)

Já Deixei Minha Timidez (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:26

20

Трек Jesus de Nazaré (Ao Vivo)

Jesus de Nazaré (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:16

21

Трек Virei Mendigo (Ao Vivo)

Virei Mendigo (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

3:09

22

Трек Voto Branco (Ao Vivo)

Voto Branco (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

1:50

23

Трек Não Posso Ficar Sem Você (Ao Vivo)

Não Posso Ficar Sem Você (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

1:44

24

Трек Meu Coração por Ti Chama (Menina do Paraná) (Versão Alternativa) (Ao Vivo)

Meu Coração por Ti Chama (Menina do Paraná) (Versão Alternativa) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:14

25

Трек Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Versão Alternativa) (Ao Vivo)

Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Versão Alternativa) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:40

26

Трек Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Versão Alternativa 2) (Ao Vivo)

Proposta Milionária (Caiu na Rua) (Versão Alternativa 2) (Ao Vivo)

Zé Argolo

Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se

2:20

Информация о правообладателе: Jaelsson Lima Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se (Deluxe)
Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se (Deluxe)2025 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Ao Vivo na Caatinga, em Porto da Folha/Se
Ao Vivo na Caatinga, em Porto da Folha/Se2025 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Caderno Velho: A História (Deluxe)
Caderno Velho: A História (Deluxe)2025 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Acústico no Sertão, Vol. 2
Acústico no Sertão, Vol. 22024 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Acústico no Sertão
Acústico no Sertão2024 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Ao Vivo no Sertão
Ao Vivo no Sertão2024 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Bebia e Chorava
Bebia e Chorava2023 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Morando na Roça
Morando na Roça2023 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Hoje Está Fazendo um Ano
Hoje Está Fazendo um Ano2023 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Não Posso Ficar Sem Jesus
Não Posso Ficar Sem Jesus2023 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Voto Branco
Voto Branco2022 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se
Ao Vivo no São João, em Porto da Folha/Se2022 · Альбом · Zé Argolo
Релиз Fui Convidado para Ir a um Piquenique
Fui Convidado para Ir a um Piquenique2022 · Сингл · Zé Argolo
Релиз Protesto aos Candidatos
Protesto aos Candidatos2022 · Сингл · Zé Argolo

Похожие артисты

Zé Argolo
Артист

Zé Argolo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож