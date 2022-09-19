О нас

Информация о правообладателе: Легион12.rus
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Просто пой
Просто пой2025 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Неизвечность. Часть 2
Неизвечность. Часть 22023 · Альбом · Легион12.rus
Релиз Писатель, художник, поэт
Писатель, художник, поэт2023 · Сингл · Валерия Баландина
Релиз Я не могу без тебя!!!
Я не могу без тебя!!!2023 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Малыш стрела - победитель океанов
Малыш стрела - победитель океанов2023 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Гроза
Гроза2023 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Выдумал...
Выдумал...2023 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Забей свой крест сам
Забей свой крест сам2022 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Живой огонь
Живой огонь2022 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Жизнь виновата сама!!!
Жизнь виновата сама!!!2022 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Облака
Облака2022 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Гроза
Гроза2022 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Неизвечность. Часть 1
Неизвечность. Часть 12021 · Альбом · Легион12.rus
Релиз Покричи
Покричи2021 · Сингл · Легион12.rus
Релиз В темноте...
В темноте...2021 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Украду
Украду2021 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Ксюша
Ксюша2021 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Туда, где ты
Туда, где ты2020 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Война
Война2020 · Сингл · Легион12.rus
Релиз Про любовь (Бабочки)
Про любовь (Бабочки)2020 · Сингл · Легион12.rus

Легион12.rus
Артист

Легион12.rus

Борис Плотников
Артист

Борис Плотников

Полковник и однополчане
Артист

Полковник и однополчане

Вячеслав Ковалёв
Артист

Вячеслав Ковалёв

Вдовин
Артист

Вдовин

Табор
Артист

Табор

Roberto Vecchioni
Артист

Roberto Vecchioni

Peyk
Артист

Peyk

Тимур Ведерников
Артист

Тимур Ведерников

Василий Кошелев
Артист

Василий Кошелев

Андрей Курило
Артист

Андрей Курило

Burt Redmond
Артист

Burt Redmond

Чёрное на белом
Артист

Чёрное на белом