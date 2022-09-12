О нас

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Альбом  ·  2022

Viva México

#Латинская
Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Артист

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Релиз Viva México

#

Название

Альбом

1

Трек El Barzon/La Fea/El Baile Nuevo/ El Barbon y el Pelon

El Barzon/La Fea/El Baile Nuevo/ El Barbon y el Pelon

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

13:13

2

Трек El Baile Nuevo / El Barbon y el Pelon / Que Buenas Estan / Pegando Con Tubo / El Trompo / Duro Con la Banda / La Fea

El Baile Nuevo / El Barbon y el Pelon / Que Buenas Estan / Pegando Con Tubo / El Trompo / Duro Con la Banda / La Fea

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

8:24

3

Трек Bailando Quebradita

Bailando Quebradita

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

3:01

4

Трек El Pato Juan

El Pato Juan

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

3:18

5

Трек Duro Con la Banda, la Tabaquera, el Gallito, la Fea (Remix) (En Vivo)

Duro Con la Banda, la Tabaquera, el Gallito, la Fea (Remix) (En Vivo)

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

6:48

6

Трек El Baile Nuevo / Bailando Quebradita / El Barbon y el Pelon (Remix) (En Vivo)

El Baile Nuevo / Bailando Quebradita / El Barbon y el Pelon (Remix) (En Vivo)

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Viva México

13:05

Информация о правообладателе: LGA Music
