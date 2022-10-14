О нас

Сингл  ·  2022

Elementos

#Рэп
Релиз Elementos

#

Название

Альбом

1

Трек Fogo

Fogo

Silva$angue7

Elementos

3:12

2

Трек Terra

Terra

Silva$angue7

Elementos

3:31

3

Трек Água

Água

Silva$angue7

Elementos

2:46

4

Трек Ar

Ar

Silva$angue7

Elementos

2:34

Релиз Le'go
Le'go2024 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Pula no Bloco
Pula no Bloco2024 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Favela Rica
Favela Rica2024 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Arma Custom
Arma Custom2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Vida de Artista
Vida de Artista2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Vida de Artísta
Vida de Artísta2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Som do Bom
Som do Bom2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Churrasco na Laje
Churrasco na Laje2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Vou Ficar Rich
Vou Ficar Rich2023 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Elementos
Elementos2022 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Baby
Baby2022 · Сингл · Silva$angue7
Релиз Paga Meu Din
Paga Meu Din2022 · Сингл · Silva$angue7

