Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Правила кибербезопасности

MC Neguin da 20

MC Neguin da 20

Сингл  ·  2022

Pisando Fofo

#Со всего мира
MC Neguin da 20

Артист

MC Neguin da 20

Релиз Pisando Fofo

#

Название

Альбом

1

Трек Pisando Fofo

Pisando Fofo

MC Neguin da 20

Pisando Fofo

2:44

Информация о правообладателе: Space Funk Agenciamento Artistico LTDA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ela Só Dá pra Vapor & Assaltante
Ela Só Dá pra Vapor & Assaltante2025 · Сингл · MC Neguin da 20
Релиз Sorriso Brilho de Lua
Sorriso Brilho de Lua2025 · Сингл · Mc Adrian Da ZL
Релиз Convoca a Tropa 001
Convoca a Tropa 0012025 · Сингл · Mc Guizão
Релиз Diferente das Que Eu Como
Diferente das Que Eu Como2025 · Сингл · MC Neguin da 20
Релиз Aventura Particular
Aventura Particular2025 · Сингл · DjHenriqueCH
Релиз Ela Vem Fuder Com o Movimento Vem Fuder Com os Envolvido
Ela Vem Fuder Com o Movimento Vem Fuder Com os Envolvido2025 · Сингл · MC Neguin da 20
Релиз O Papo e Dedo no Grelinho
O Papo e Dedo no Grelinho2025 · Сингл · MC Neguin da 20
Релиз Maria Pega Pega
Maria Pega Pega2025 · Сингл · MC Pessoa
Релиз Claro Que Pode
Claro Que Pode2025 · Сингл · Dj Nigga011
Релиз Adestrador de Piranha
Adestrador de Piranha2025 · Сингл · Dj Nigga011
Релиз Pop Star da Putaria
Pop Star da Putaria2025 · Сингл · Oua Beat
Релиз Se Me Viu Mentiu X Vou Cavucar Você
Se Me Viu Mentiu X Vou Cavucar Você2025 · Сингл · Leozera
Релиз Nunca Foi Fácil
Nunca Foi Fácil2025 · Сингл · Myneiro MC
Релиз Ela Quer Foder Se for Moto Honda
Ela Quer Foder Se for Moto Honda2024 · Сингл · MC FURI SP
Релиз Dia Ruim
Dia Ruim2024 · Сингл · MC Neguin da 20
Релиз Regente
Regente2024 · Сингл · Mc Vero
Релиз Ak Caracol
Ak Caracol2024 · Сингл · tataa cordeiro
Релиз Deixa o Celular Gravando
Deixa o Celular Gravando2024 · Сингл · Leozera
Релиз Sequência de Martelada
Sequência de Martelada2024 · Сингл · MC Pessoa
Релиз Ritmada Anos 90
Ritmada Anos 902024 · Сингл · MC Neguin da 20

Похожие артисты

MC Neguin da 20
Артист

MC Neguin da 20

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож