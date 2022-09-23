Concierto 83 Aniversario Machupicchu Octubre 2024

2025 · Альбом · Rossy War Y Su Banda Kaliente

No Lo Vuelvas a Querer ( Ambato Ecuador 2023)

2024 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Concierto Feria Coto Coto, Huancayo 2024

2024 · Альбом · Tito Mauri

Concierto, Vol. 2

2024 · Альбом · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Tu Recuerdo

2024 · Сингл · Aguabella

Mi Destino

2024 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Facturar para Olvidar

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Mix Selvatico: La Danza de los Mirlos / Ya Se a Muerto / Mujer Hilandera / Anaconda

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Mix Loca por Tu Amor, Sufre Tu Traicion

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Mix Solitario Corazon, No Lo Vuelvas a Querer, Mi Destino

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Amor Que Senti

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Como Estas Corazón

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Mix Rossy War (Que Te Perdone Dios/Nunca Pense Llorar)

2023 · Сингл · Los Barraza

Viento Llora Conmigo

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Festival Lambateria 2022 Belem Do Pará Brasil

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Infiel Amor (Remasterizado)

2023 · Сингл · Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022