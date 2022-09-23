О нас

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Альбом  ·  2022

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

#Латинская
Rossy War Y Su Banda Kaliente

Артист

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Релиз Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

#

Название

Альбом

1

Трек Introduccion Show (En Vivo en Oxapampa Perú)

Introduccion Show (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

4:49

2

Трек Mix: Solitario Corazon, Mujer Solitaria , No Lo Vuelvas a Querer , Mi Destino (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Solitario Corazon, Mujer Solitaria , No Lo Vuelvas a Querer , Mi Destino (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

15:27

3

Трек Nunca Pense Llorar (En Vivo en Oxapampa Perú)

Nunca Pense Llorar (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

5:11

4

Трек Mix: Que Te Perdone Dios, Me Engañaste , Eres Fruta Prohibida (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Que Te Perdone Dios, Me Engañaste , Eres Fruta Prohibida (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

8:29

5

Трек Mix: Amor Prohibido, Castillo de Cristal, Carta de Dolor (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Amor Prohibido, Castillo de Cristal, Carta de Dolor (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

8:53

6

Трек Mix: Te Acuerdas de Mi, Tus Dudas, Me Equivoque (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Te Acuerdas de Mi, Tus Dudas, Me Equivoque (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

9:16

7

Трек Mix: Chacalonero, Ven Mi Amor, Amargo Amor, Fatalidad (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Chacalonero, Ven Mi Amor, Amargo Amor, Fatalidad (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

5:44

8

Трек Mix: Dinero, Perdona Mi Error (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix: Dinero, Perdona Mi Error (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

9:23

9

Трек Mix Clasico: Mujer Solitaria, Amor Prohibido, Que Te Perdone Dios, Si Tu Eres Mi Hombre, Nunca Pense Llorar (En Vivo en Oxapampa Perú)

Mix Clasico: Mujer Solitaria, Amor Prohibido, Que Te Perdone Dios, Si Tu Eres Mi Hombre, Nunca Pense Llorar (En Vivo en Oxapampa Perú)

Rossy War Y Su Banda Kaliente

Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022

13:05

Информация о правообладателе: Rossy War Y Su Banda Kaliente
