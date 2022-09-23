Альбом · 2022
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
1
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
4:49
2
Mix: Solitario Corazon, Mujer Solitaria , No Lo Vuelvas a Querer , Mi Destino (En Vivo en Oxapampa Perú)
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
15:27
3
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
5:11
4
Mix: Que Te Perdone Dios, Me Engañaste , Eres Fruta Prohibida (En Vivo en Oxapampa Perú)
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
8:29
5
Mix: Amor Prohibido, Castillo de Cristal, Carta de Dolor (En Vivo en Oxapampa Perú)
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
8:53
6
Mix: Te Acuerdas de Mi, Tus Dudas, Me Equivoque (En Vivo en Oxapampa Perú)
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
9:16
7
Mix: Chacalonero, Ven Mi Amor, Amargo Amor, Fatalidad (En Vivo en Oxapampa Perú)
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
5:44
8
Rossy War, en Concierto Selvamonos 2022
9:23
