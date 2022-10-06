Альбом · 2022
Mi Cuatro Gaitero
#
Название
Альбом
1
Mix Ricardo Cepeda : Maracaibo Inmensa / Aquel Zuliano / Sentir Zuliano / Ceuta
5:01
2
Mix Neguito Borjas : Sin Rencor / La Onomatopeyica / Punta Icotea / Algo Sobrenatural
3:55
3
3:57
4
Mix Ricardo Portillo : La Ciudad Más Bella / Venita Pa’ Maracaibo / Maria La Bollera
3:50
5
3:27
6
Mix Carlos Méndez : Grito De Gloria / Los Autores De La Grey / Ancestros
4:41
7
Mix Jerry Sánchez : Maracaibo Cuanto Te Añoro / Y Entonces Llegó El Creador / Nostalgia Decembrina / Cantame Una Gaita Hermano
4:50
8
Mix Nelson Romero y Los Alegres Gaiteros : Pascua / El Ayayero / Sabroso
4:08
9
4:00
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции