Jorge Polanco

Jorge Polanco

Альбом  ·  2022

Mi Cuatro Gaitero

#Фолк
Jorge Polanco

Артист

Jorge Polanco

Релиз Mi Cuatro Gaitero

#

Название

Альбом

1

Трек Mix Ricardo Cepeda : Maracaibo Inmensa / Aquel Zuliano / Sentir Zuliano / Ceuta

Mix Ricardo Cepeda : Maracaibo Inmensa / Aquel Zuliano / Sentir Zuliano / Ceuta

Jorge Polanco

,

Ricardo Cepeda

Mi Cuatro Gaitero

5:01

2

Трек Mix Neguito Borjas : Sin Rencor / La Onomatopeyica / Punta Icotea / Algo Sobrenatural

Mix Neguito Borjas : Sin Rencor / La Onomatopeyica / Punta Icotea / Algo Sobrenatural

Jorge Polanco

,

Neguito Borjas

Mi Cuatro Gaitero

3:55

3

Трек Mix Danelo Badell : Prefiero Mi Gaita / Las Cosas Buenas / La Piñata

Mix Danelo Badell : Prefiero Mi Gaita / Las Cosas Buenas / La Piñata

Jorge Polanco

,

Danelo Badell

Mi Cuatro Gaitero

3:57

4

Трек Mix Ricardo Portillo : La Ciudad Más Bella / Venita Pa’ Maracaibo / Maria La Bollera

Mix Ricardo Portillo : La Ciudad Más Bella / Venita Pa’ Maracaibo / Maria La Bollera

Jorge Polanco

,

Ricardo Portillo

Mi Cuatro Gaitero

3:50

5

Трек Mix Ozias Acosta : El Ferry / Pa’ Que Luis / La Parabólica

Mix Ozias Acosta : El Ferry / Pa’ Que Luis / La Parabólica

Jorge Polanco

,

Ozias Acosta

Mi Cuatro Gaitero

3:27

6

Трек Mix Carlos Méndez : Grito De Gloria / Los Autores De La Grey / Ancestros

Mix Carlos Méndez : Grito De Gloria / Los Autores De La Grey / Ancestros

Jorge Polanco

,

Carlos Méndez

Mi Cuatro Gaitero

4:41

7

Трек Mix Jerry Sánchez : Maracaibo Cuanto Te Añoro / Y Entonces Llegó El Creador / Nostalgia Decembrina / Cantame Una Gaita Hermano

Mix Jerry Sánchez : Maracaibo Cuanto Te Añoro / Y Entonces Llegó El Creador / Nostalgia Decembrina / Cantame Una Gaita Hermano

Jorge Polanco

,

Jerry Sánchez

Mi Cuatro Gaitero

4:50

8

Трек Mix Nelson Romero y Los Alegres Gaiteros : Pascua / El Ayayero / Sabroso

Mix Nelson Romero y Los Alegres Gaiteros : Pascua / El Ayayero / Sabroso

Jorge Polanco

,

Nelson Romero y Los Alegres Gaiteros

Mi Cuatro Gaitero

4:08

9

Трек Mix Jaime Indriago : Mi Presente / Tarjeta De Navidad

Mix Jaime Indriago : Mi Presente / Tarjeta De Navidad

Jorge Polanco

,

Jaime Indriago

Mi Cuatro Gaitero

4:00

10

Трек Mix Koquimba : La Crianza / Gaita en Procesión / Entre Pilatos y Judas / La Philco

Mix Koquimba : La Crianza / Gaita en Procesión / Entre Pilatos y Judas / La Philco

Jorge Polanco

,

Koquimba

Mi Cuatro Gaitero

4:24

Информация о правообладателе: Escorcia Music
Релиз El Año Viejo
El Año Viejo2023 · Сингл · Oscar D'León
Релиз Ven a Mi Casa Esta Navidad
Ven a Mi Casa Esta Navidad2023 · Сингл · Jorge Polanco
Релиз Alma Navideña, Pt.1
Alma Navideña, Pt.12023 · Сингл · Jorge Polanco
Релиз Parranda Navideña
Parranda Navideña2023 · Сингл · Nelson Arrieta
Релиз Mi Cuatro Gaitero
Mi Cuatro Gaitero2022 · Альбом · Jorge Polanco

Jorge Polanco
Артист

Jorge Polanco

