Layla Mourad

Layla Mourad

Сингл  ·  1948

سألت عليه قالوا مسافر

#Классическая
Layla Mourad

Артист

Layla Mourad

Релиз سألت عليه قالوا مسافر

#

Название

Альбом

1

Трек سألت عليه قالوا مسافر

سألت عليه قالوا مسافر

Layla Mourad

سألت عليه قالوا مسافر

1:59

Информация о правообладателе: Richard Elhaj Media
Другие альбомы артиста

Релиз Ya Eeny Ala El Donya
Ya Eeny Ala El Donya2021 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Yali Shaghalt El Alb
Yali Shaghalt El Alb2021 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Layla Mourad
Layla Mourad2018 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Al dunia ghunwa
Al dunia ghunwa2016 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Ana Warda
Ana Warda2015 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Hayrana leh
Hayrana leh2014 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Abjad Hawaz
Abjad Hawaz2014 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Yalli Baat El Wad
Yalli Baat El Wad2013 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Layla Mourad Golden Voice
Layla Mourad Golden Voice2009 · Альбом · Layla Mourad
Релиз سنتين وأنا أحايل فيك
سنتين وأنا أحايل فيك1996 · Альбом · Layla Mourad
Релиз حكايتنا إحنا الأتنين
حكايتنا إحنا الأتنين1991 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Agmal Aghany Layla Mourad
Agmal Aghany Layla Mourad1980 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Laila Mourad
Laila Mourad1954 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Salm Alaya
Salm Alaya1949 · Сингл · Layla Mourad
Релиз سألت عليه قالوا مسافر
سألت عليه قالوا مسافر1948 · Сингл · Layla Mourad
Релиз Saalt Aleh Qalou Msafer
Saalt Aleh Qalou Msafer1948 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Laila Mourad
Laila Mourad1947 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Laila Mourad
Laila Mourad1946 · Альбом · Layla Mourad
Релиз Laila Mourad
Laila Mourad1939 · Альбом · Layla Mourad

