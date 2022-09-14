О нас

Giuseppe Zampieri

Giuseppe Zampieri

,

Gabriella Carturan

,

Maria Callas

и 

ещё 6

Сингл  ·  2022

Bellini: norma

#Классическая

5 лайков

Giuseppe Zampieri

Артист

Giuseppe Zampieri

Релиз Bellini: norma

#

Название

Альбом

1

Трек Norma, IVB 20: "Sinfonia"

Norma, IVB 20: "Sinfonia"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

Bellini: norma

5:43

2

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 1: "Ite sul colle"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 1: "Ite sul colle"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Maria Callas

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

9:10

3

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 2: "Svanir le voci!"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 2: "Svanir le voci!"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Maria Callas

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

8:14

4

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 3: "Norma viene"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 3: "Norma viene"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

4:31

5

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 4: "Sediziose voci"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 4: "Sediziose voci"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

16:24

6

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 5: "Sgombra è la sacra selva"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 5: "Sgombra è la sacra selva"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

5:20

7

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 6: "Eccola! va mi lascia"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 6: "Eccola! va mi lascia"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

10:08

8

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 7: "Vanne, e li cal entrambi"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 7: "Vanne, e li cal entrambi"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

4:16

9

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 8: "Adalgisa! Alma, constanza"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 8: "Adalgisa! Alma, constanza"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

11:20

10

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Ma di', l'amato giovane"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Ma di', l'amato giovane"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

3:01

11

Трек Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Oh, di qual sei tu vittima"

Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Oh, di qual sei tu vittima"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

7:10

12

Трек Norma, Act 2, Scene Scene 1: "Introduction"

Norma, Act 2, Scene Scene 1: "Introduction"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

4:12

13

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene scene 1: "Dormono entrambi"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene scene 1: "Dormono entrambi"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

5:02

14

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 2: "Vola - Adalgisa a me guida"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 2: "Vola - Adalgisa a me guida"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

0:41

15

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 3: "Me chiami - o Norma"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 3: "Me chiami - o Norma"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

14:19

16

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 4: "Non partí"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 4: "Non partí"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

5:21

17

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 5: "Guerrieri, a voi venirne"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 5: "Guerrieri, a voi venirne"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

5:13

18

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 6: "Ei tornerà. Sì!"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 6: "Ei tornerà. Sì!"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

4:34

19

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 7: "Norma, che fu"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 7: "Norma, che fu"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

2:41

20

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 8: "Nè compi il rito, o Norma"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 8: "Nè compi il rito, o Norma"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

0:29

21

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 9: "E' Pollion!"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 9: "E' Pollion!"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

3:02

22

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 10: "In mia man alfin tu sei"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 10: "In mia man alfin tu sei"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

8:08

23

Трек Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 11: "All'ira vostra"

Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 11: "All'ira vostra"

Chorus and Orchestra of La Scala

,

Norberto Mola

,

Antonino Votto

,

Mario del Monaco

,

Giulietta Simionato

,

Maria Callas

,

Nicola Zaccaria

,

Gabriella Carturan

,

Giuseppe Zampieri

Bellini: norma

15:28

Информация о правообладателе: Infinity
