Сингл · 2022
Bellini: norma
Название
Альбом
1
5:43
2
9:10
3
8:14
4
4:31
5
16:24
6
Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 5: "Sgombra è la sacra selva"
5:20
7
10:08
8
Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 7: "Vanne, e li cal entrambi"
4:16
9
Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 8: "Adalgisa! Alma, constanza"
11:20
10
Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Ma di', l'amato giovane"
3:01
11
Norma, IVB 20, Act 1, Scene Scene 9: "Oh, di qual sei tu vittima"
7:10
12
4:12
13
5:02
14
Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 2: "Vola - Adalgisa a me guida"
0:41
15
14:19
16
5:21
17
Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 5: "Guerrieri, a voi venirne"
5:13
18
4:34
19
2:41
20
Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 8: "Nè compi il rito, o Norma"
0:29
21
3:02
22
Norma, IVB 20, Act 2, Scene Scene 10: "In mia man alfin tu sei"
8:08
