©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Дима Яценко

Дима Яценко

Альбом  ·  2022

Летняя ночь

#Электро
Дима Яценко

Артист

Дима Яценко

Релиз Летняя ночь

#

Название

Альбом

1

Трек Наше лето

Наше лето

Дима Яценко

Летняя ночь

5:42

2

Трек Серпантин

Серпантин

Дима Яценко

Летняя ночь

5:44

3

Трек Сон в летнюю ночь

Сон в летнюю ночь

Дима Яценко

Летняя ночь

4:08

4

Трек Летняя ночь

Летняя ночь

Дима Яценко

Летняя ночь

5:47

5

Трек Заброшенный парк

Заброшенный парк

Дима Яценко

Летняя ночь

5:19

6

Трек Верить и ждать

Верить и ждать

Дима Яценко

Летняя ночь

5:41

7

Трек Встречи и расставания

Встречи и расставания

Дима Яценко

Летняя ночь

5:00

8

Трек Осенняя пора

Осенняя пора

Дима Яценко

Летняя ночь

6:13

9

Трек Припять

Припять

Дима Яценко

Летняя ночь

4:33

Информация о правообладателе: Soviett Electronic
