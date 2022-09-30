О нас

My Sun and Stars

My Sun and Stars

Альбом  ·  2022

You Make Me Happy

#Инди
My Sun and Stars

Артист

My Sun and Stars

Релиз You Make Me Happy

#

Название

Альбом

1

Трек You Make Me Happy

You Make Me Happy

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:21

2

Трек We Belong Together

We Belong Together

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:23

3

Трек You Are Home

You Are Home

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:27

4

Трек Beautiful Day

Beautiful Day

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:11

5

Трек Change the World

Change the World

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:36

6

Трек For You

For You

My Sun and Stars

,

Tom Auton

You Make Me Happy

3:22

7

Трек Hello

Hello

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:28

8

Трек Everything's Gonna Be Alright

Everything's Gonna Be Alright

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:36

9

Трек You Stole My Heart

You Stole My Heart

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:03

10

Трек We All Need Love

We All Need Love

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:49

11

Трек On Top of the World

On Top of the World

My Sun and Stars

,

Jim van der Zee

You Make Me Happy

3:14

12

Трек It's Been You

It's Been You

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:28

13

Трек Waiting for the Sun

Waiting for the Sun

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:00

14

Трек You and I

You and I

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:09

15

Трек New World

New World

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:26

16

Трек Married in Las Vegas

Married in Las Vegas

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:50

17

Трек You Make Me Happy (Acoustic)

You Make Me Happy (Acoustic)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:50

18

Трек You Make Me Happy (Instrumental)

You Make Me Happy (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:21

19

Трек We Belong Together (Instrumental)

We Belong Together (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:23

20

Трек You Are Home (Instrumental)

You Are Home (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:27

21

Трек Beautiful Day (Instrumental)

Beautiful Day (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:11

22

Трек Change the World (Instrumental)

Change the World (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:36

23

Трек For You (Instrumental)

For You (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:22

24

Трек Hello (Instrumental)

Hello (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:28

25

Трек Everything's Gonna Be Alright (Instrumental)

Everything's Gonna Be Alright (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:36

26

Трек You Stole My Heart (Instrumental)

You Stole My Heart (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:03

27

Трек We All Need Love (Instrumental)

We All Need Love (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:49

28

Трек On Top of the World (Instrumental)

On Top of the World (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:14

29

Трек It's Been You (Instrumental)

It's Been You (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:28

30

Трек Waiting for the Sun (Instrumental)

Waiting for the Sun (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:00

31

Трек You and I (Instrumental)

You and I (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:09

32

Трек New World (Instrumental)

New World (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:26

33

Трек Married in Las Vegas (Instrumental)

Married in Las Vegas (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

2:50

34

Трек You Make Me Happy (Acoustic) (Instrumental)

You Make Me Happy (Acoustic) (Instrumental)

My Sun and Stars

You Make Me Happy

3:50

Информация о правообладателе: Fireflyy
