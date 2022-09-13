О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Fratii din Bacesti

Fratii din Bacesti

Альбом  ·  2022

Dragostea v-a rămâne

#Со всего мира
Fratii din Bacesti

Артист

Fratii din Bacesti

Релиз Dragostea v-a rămâne

#

Название

Альбом

1

Трек Alergam

Alergam

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:51

2

Трек Am gasit dragostea Ta

Am gasit dragostea Ta

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

3:21

3

Трек Bine ai venit omule la piatra vie

Bine ai venit omule la piatra vie

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:29

4

Трек Căci fara dragoste

Căci fara dragoste

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:56

5

Трек Cand muntii nu se muta

Cand muntii nu se muta

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:21

6

Трек Ce dar maret

Ce dar maret

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:00

7

Трек Chiar de nu ma va scapa

Chiar de nu ma va scapa

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:58

8

Трек De tine Doamne mi este dor

De tine Doamne mi este dor

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

6:37

9

Трек Domnul este lumina mea

Domnul este lumina mea

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

6:57

10

Трек Domnul meu

Domnul meu

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:09

11

Трек Dragostea va dăinui

Dragostea va dăinui

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:32

12

Трек Ei marea priveau

Ei marea priveau

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:46

13

Трек Eu nu ma tem

Eu nu ma tem

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

6:13

14

Трек In cer e pace

In cer e pace

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:15

15

Трек In El am siguranta

In El am siguranta

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:10

16

Трек In Isus e iubire

In Isus e iubire

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:54

17

Трек Ma gandesc zi de zi

Ma gandesc zi de zi

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:33

18

Трек Ma voi lupta

Ma voi lupta

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:11

19

Трек Mai lasa-l Doamne

Mai lasa-l Doamne

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:28

20

Трек Mainile mi-le ridic

Mainile mi-le ridic

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:33

21

Трек Mi se bucura inima

Mi se bucura inima

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:01

22

Трек Sa rupi orice lant

Sa rupi orice lant

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

10:43

23

Трек Stiu cat de mult tu ma iubesti

Stiu cat de mult tu ma iubesti

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

3:45

24

Трек Te rog sa imi raspunzi

Te rog sa imi raspunzi

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

5:34

25

Трек Traim vremuri grele in pocainta

Traim vremuri grele in pocainta

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

6:28

26

Трек Trezire striga Domnul

Trezire striga Domnul

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:26

27

Трек Tu esti apa, tu esti foc

Tu esti apa, tu esti foc

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:01

28

Трек Zi de zi cand ma trezesc

Zi de zi cand ma trezesc

Fratii din Bacesti

Dragostea v-a rămâne

4:33

Информация о правообладателе: Better Music Distribution
