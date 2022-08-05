О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

#

Название

Альбом

1

Трек Short Dick Man 2k22 (Extended Mix)

Short Dick Man 2k22 (Extended Mix)

Esteban Lopez

,

Binomio

,

Delisiah

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:08

2

Трек Yeah!

Yeah!

DJ Suri

,

Nalaya

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:02

3

Трек Bailando (Extended Mix)

Bailando (Extended Mix)

Nacho Chapado

,

Ivan Gomez

,

PKDO

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:42

4

Трек Waiting 4 Tonight (Official Anthem Industry Medellín) (Extended Mix)

Waiting 4 Tonight (Official Anthem Industry Medellín) (Extended Mix)

Esteban Lopez

,

Mars

,

Javier Solana

,

Roxy Rosario

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:07

5

Трек Don't Look Back

Don't Look Back

Pedro Pons

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:45

6

Трек Running Up That Hill 2K22 (Extended Mix)

Running Up That Hill 2K22 (Extended Mix)

Manuel De Diego

,

Manuel Coby

,

Fruela

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:35

7

Трек See The Light (Iellamo & Akadah Remix)

See The Light (Iellamo & Akadah Remix)

Phil Romano

,

Danny Verde

,

Anna Buckley

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:01

8

Трек You Are One (Ralphi Rosario Dub Mix)

You Are One (Ralphi Rosario Dub Mix)

Steven Redant

,

Mor Avrahami

,

Omz

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

7:11

9

Трек Entertain Me! (Pedro Pons Remix)

Entertain Me! (Pedro Pons Remix)

Moussa

,

Geez

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:02

10

Трек Emperador

Emperador

Taylor Cruz

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:16

11

Трек Fable 2k22 (Extended Mix)

Fable 2k22 (Extended Mix)

Esteban Lopez

,

Javier Solana

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:22

12

Трек This Is What We Came Here For (Junior Senna Remix)

This Is What We Came Here For (Junior Senna Remix)

Nacho Chapado

,

Mauro Mozart

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

4:55

13

Трек Sky (Club Mix)

Sky (Club Mix)

Javi Reina

,

Fruela

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:13

14

Трек La Noche 2k22 (Extended Mix)

La Noche 2k22 (Extended Mix)

Esteban Lopez

,

The Travellers

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:36

15

Трек Millennium (Pedro Pons Remix)

Millennium (Pedro Pons Remix)

Juanjo Martin

,

Rebeka Brown

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:05

16

Трек Bite The Dust (Extended Mix)

Bite The Dust (Extended Mix)

Nacho Chapado

,

Ivan Gomez

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:20

17

Трек Start To Party (Oscar Velazquez Remix)

Start To Party (Oscar Velazquez Remix)

Micky Friedmann

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

7:56

18

Трек Pretty Boy (Oscar Velazquez Tribal Drums Mix)

Pretty Boy (Oscar Velazquez Tribal Drums Mix)

Morais

,

Anthony May

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

7:22

19

Трек Up 4 It (Black 2 Black A.K.A Paulo Pacheco & Mauro Mozart Unreleased Instrumental Mix)

Up 4 It (Black 2 Black A.K.A Paulo Pacheco & Mauro Mozart Unreleased Instrumental Mix)

Ivan Gomez

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

7:10

20

Трек Bring On The Change (Maycon Reis Tribe Remix)

Bring On The Change (Maycon Reis Tribe Remix)

Nacho Chapado

,

Mauro Mozart

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:37

21

Трек Serious Emotions (Nacho Chapado & Ivan Gomez Remix)

Serious Emotions (Nacho Chapado & Ivan Gomez Remix)

Velarde

,

Luque

,

Vitti

,

Γιοβάννα

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:39

22

Трек Talk To Me (Steven's Mucho Drums Remix)

Talk To Me (Steven's Mucho Drums Remix)

Steven Redant

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:57

23

Трек King Of Your Castle

King Of Your Castle

Nacho Chapado

,

Ivan Gomez

,

PKDO

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:05

24

Трек Ponte Toxica (Daniel Karman Remix)

Ponte Toxica (Daniel Karman Remix)

Gio Castellano

,

Vegax

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:18

25

Трек Never Let The Party Stop (Xavier Santos & Isaac Escalante Remix)

Never Let The Party Stop (Xavier Santos & Isaac Escalante Remix)

Ivan Gomez

,

Micky Friedmann

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:07

26

Трек Shamu (Gio Silva Remix)

Shamu (Gio Silva Remix)

Hugo Sanchez

,

Thomas Solvert

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

4:07

27

Трек What Am I Supposed To Do (Esteban Lopez & Pedro Pons Remix)

What Am I Supposed To Do (Esteban Lopez & Pedro Pons Remix)

Nacho Chapado

,

Aline Jackson

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:07

28

Трек Lonely Drums

Lonely Drums

Lydia Sanz

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

7:30

29

Трек Let The Music

Let The Music

Bazzi Beat

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

5:37

30

Трек Dirty Love (Daniel Karman Instrumental Remix)

Dirty Love (Daniel Karman Instrumental Remix)

Chris Tie

Professional Circuit Djs (All Stars Special Edition) Compilation Vol.4

6:30

Информация о правообладателе: Guareber Recordings
