Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Nesco

Nesco

Сингл  ·  2022

What Do You Know

#Поп
Nesco

Артист

Nesco

Релиз What Do You Know

#

Название

Альбом

1

Трек What Do You Know

What Do You Know

Nesco

What Do You Know

3:13

Информация о правообладателе: Bohemian Records
Волна по релизу
