О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

GAWP

GAWP

Сингл  ·  2022

Brain Shrinker EP

#Тек-хаус
GAWP

Артист

GAWP

Релиз Brain Shrinker EP

#

Название

Альбом

1

Трек Brain Shrinker

Brain Shrinker

GAWP

Brain Shrinker EP

3:37

2

Трек Counter Punch

Counter Punch

GAWP

Brain Shrinker EP

3:54

Информация о правообладателе: Slothacid
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Resonance
Resonance2024 · Сингл · Tyler Hill
Релиз Do Not Bend EP
Do Not Bend EP2023 · Сингл · GAWP
Релиз Ain't Just A Feelin'
Ain't Just A Feelin'2023 · Сингл · Tasita D'Mour
Релиз Risky Business (GAWP Remix)
Risky Business (GAWP Remix)2023 · Сингл · Hundreds Thousands
Релиз Sinner Down
Sinner Down2023 · Сингл · GAWP
Релиз Last Domino
Last Domino2022 · Сингл · Zander Club
Релиз Brain Shrinker EP
Brain Shrinker EP2022 · Сингл · GAWP
Релиз Body Shots (GAWP Remix)
Body Shots (GAWP Remix)2022 · Сингл · Idris Elba
Релиз Lame Friends
Lame Friends2022 · Сингл · GAWP
Релиз Mesmerised
Mesmerised2022 · Сингл · GAWP
Релиз Make You Feel Good
Make You Feel Good2022 · Сингл · Hauswerks
Релиз So High
So High2021 · Сингл · GAWP
Релиз Buckle Up
Buckle Up2021 · Сингл · GAWP
Релиз Moon
Moon2020 · Сингл · GAWP
Релиз Nobody's Watching (Extended Mix)
Nobody's Watching (Extended Mix)2020 · Сингл · GAWP
Релиз Nobody's Watching
Nobody's Watching2020 · Сингл · GAWP
Релиз Calling You EP
Calling You EP2020 · Сингл · GAWP
Релиз Gaslight
Gaslight2019 · Сингл · GAWP
Релиз Every Weekend (Keizer Jelle Remix)
Every Weekend (Keizer Jelle Remix)2019 · Сингл · GAWP
Релиз Every Weekend
Every Weekend2019 · Сингл · GAWP

Похожие артисты

GAWP
Артист

GAWP

MADDOW
Артист

MADDOW

Manela
Артист

Manela

SCHILLIST
Артист

SCHILLIST

Siberian Express
Артист

Siberian Express

INNDRIVE
Артист

INNDRIVE

Platinum Doug
Артист

Platinum Doug

S-Brother-S
Артист

S-Brother-S

KVSH
Артист

KVSH

Badjokes
Артист

Badjokes

Deeperlove
Артист

Deeperlove

Gustavo Mota
Артист

Gustavo Mota

Type3
Артист

Type3