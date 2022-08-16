О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

GOVNO

GOVNO

Сингл  ·  2022

Chajka

Контент 18+

#Хип-хоп
GOVNO

Артист

GOVNO

Релиз Chajka

#

Название

Альбом

1

Трек Chajka

Chajka

GOVNO

Chajka

1:55

Информация о правообладателе: GOVNO
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Goose
Goose2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Hag
Hag2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Uga Buga
Uga Buga2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Black Coil
Black Coil2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Kino
Kino2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Gruz 200
Gruz 2002025 · Сингл · GOVNO
Релиз Kandidat
Kandidat2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Pope End
Pope End2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Sleep Paralysis
Sleep Paralysis2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Zhiga
Zhiga2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Puta Madre
Puta Madre2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Sladki Hleb
Sladki Hleb2025 · Сингл · GOVNO
Релиз Amanita
Amanita2024 · Альбом · GOVNO
Релиз Dwarfgladiators
Dwarfgladiators2024 · Сингл · GOVNO
Релиз Amanita
Amanita2024 · Сингл · GOVNO
Релиз Pice Da
Pice Da2024 · Альбом · GOVNO
Релиз Telepatic Fingering
Telepatic Fingering2024 · Сингл · GOVNO
Релиз Kpz
Kpz2024 · Сингл · GOVNO
Релиз Loly Assault
Loly Assault2024 · Альбом · GOVNO
Релиз Pagan Gangster
Pagan Gangster2024 · Сингл · GOVNO

Похожие альбомы

Релиз Postal Redux (Original Soundtrack)
Postal Redux (Original Soundtrack)2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Girl With Basket Of Fruit
Girl With Basket Of Fruit2019 · Альбом · Xiu Xiu
Релиз Chapter 1: From the Gallows
Chapter 1: From the Gallows2018 · Сингл · Paleface Swiss
Релиз Rekapitulacija 1980-84
Rekapitulacija 1980-841985 · Альбом · Laibach
Релиз ЗАРНИЦА
ЗАРНИЦА2022 · Сингл · HAUK
Релиз ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕВОРОТОМ
ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕВОРОТОМ2024 · Сингл · HAUK
Релиз Воспоминания из прошлой жизни
Воспоминания из прошлой жизни2022 · Альбом · takizava
Релиз Tantum Melior
Tantum Melior2019 · Альбом · Nordvargr
Релиз Earthen: A Cold Spring Sampler (New Version)
Earthen: A Cold Spring Sampler (New Version)2018 · Альбом · Various Artists
Релиз The New Body
The New Body2012 · Альбом · Собаки Табака
Релиз Исповедь Девианта
Исповедь Девианта2002 · Альбом · 4 Позиции Бруно

Похожие артисты

GOVNO
Артист

GOVNO

DEXDBELL
Артист

DEXDBELL

Signs of the Swarm
Артист

Signs of the Swarm

Will Ramos
Артист

Will Ramos

Darko US
Артист

Darko US

Hanzel Und Gretyl
Артист

Hanzel Und Gretyl

Corpseweed
Артист

Corpseweed

Filth
Артист

Filth

Взрыв кабачка в коляске с поносом
Артист

Взрыв кабачка в коляске с поносом

Ikarus For My Tsoy
Артист

Ikarus For My Tsoy

Melted Bodies
Артист

Melted Bodies

Bong-Ra
Артист

Bong-Ra

Cerebral Incubation
Артист

Cerebral Incubation