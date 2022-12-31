О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Raymond Dickerson's Command and Control

Raymond Dickerson's Command and Control

Альбом  ·  2022

Da MANIFESTATION

#Фанк, cоул
Raymond Dickerson's Command and Control

Артист

Raymond Dickerson's Command and Control

Релиз Da MANIFESTATION

#

Название

Альбом

1

Трек Malachi 5.3 (Extended Version)

Malachi 5.3 (Extended Version)

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Tonia Hampton

,

Rianna Reed

Da MANIFESTATION

3:17

2

Трек Freak@DaParty

Freak@DaParty

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Andrea Rhodes

,

JJ Patterson

Da MANIFESTATION

3:28

3

Трек Dixie (Dr. Fink Remix)

Dixie (Dr. Fink Remix)

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Evelyn Ballard

,

Dr Fink

Da MANIFESTATION

4:21

4

Трек Armageddon

Armageddon

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Jessica Harper

,

JJ Patterson

Da MANIFESTATION

4:36

5

Трек Believe None (Revisited)

Believe None (Revisited)

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Jessica Harper

,

Andrea Rhodes

Da MANIFESTATION

4:13

6

Трек It's Alright

It's Alright

Raymond Dickerson's Command and Control

,

JJ Patterson

,

Jessica Harper

,

Andrea Rhodes

Da MANIFESTATION

4:14

7

Трек Don't Stop (Legacy Funky GA Mix)

Don't Stop (Legacy Funky GA Mix)

Raymond Dickerson's Command and Control

,

Nelson Curry

,

Leonard Queen

,

David Boudreaux

,

Wanda Roundtree

Da MANIFESTATION

4:18

8

Трек You Gotta (Legacy Fusion Mix)

You Gotta (Legacy Fusion Mix)

Raymond Dickerson's Command and Control

Da MANIFESTATION

4:07

9

Трек It's Alright (MG's Legacy Mix)

It's Alright (MG's Legacy Mix)

Raymond Dickerson's Command and Control

Da MANIFESTATION

4:36

Информация о правообладателе: MP MEDIA RECORDS
