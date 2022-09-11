Информация о правообладателе: Dev Records
Сингл · 2022
Gana Bhuta Su Ladiyo E Chudel Ke Liye
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Tharo Ghar Kheda Me Maro Ghar Gav Me2024 · Сингл · Raju Bankakheda
Bairan Thari Yaad Me Mari Aatma Dukh Pave2023 · Сингл · Raju Bankakheda
Kargi Mohabbat Mein Gaddari Janu Mari2023 · Сингл · Raju Bankakheda
Yu Mat Bole Re Kanuda Chati Mari Dhadke2023 · Сингл · Manju Gadri
Joganiya Rani Mare Dine Naal2023 · Сингл · Raju Bankakheda
Chhora Sovniya2022 · Сингл · Ladu Gurjar
Nisani Thara Pyar Ki2022 · Сингл · Raju Bankakheda
Gana Bhuta Su Ladiyo E Chudel Ke Liye2022 · Сингл · Raju Bankakheda
Thaka Mela Main Aava Tejaji2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Patla Munda Ka2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Pyar Ka Baga Main Danda2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Masu Mari Dokari Ladeli2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Kala Lehanga Main Chhori2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Mara Bheja Ne Kaskayo To Aliya Galiya Me Roveli2021 · Альбом · Raju Bankakheda
Mara Tejal Ko Byav2020 · Альбом · Raju Bankakheda