Информация о правообладателе: Jiniindia Technovations LLP
Сингл · 2022
Ho Jayega Pyaar
Другие альбомы артиста
Ramsakal Gurjar Jaisa Neta Lakhon Me Ak Mile2024 · Сингл · Krishna Gurjar
Suni Nar Bina Bhartar2024 · Сингл · Krishna Gurjar
Teri Phoolan Ki Burset2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Nar Nazar Lag Toy Jayegi Mat Odhe Mar Jayegi2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Gaune Wali Raat Balam Gud Ki Bheli Se Belaveye2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Chairman Vishram Saras Dairy2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Narsee Kirad Jansevak2023 · Сингл · Krishna Gurjar
milba sasra me aau2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Chori Tu Dole Ban Tan Ke2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Balam Mote Hojaiyo Nayro2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Joban Aa Raho Kante Pe2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Jeth Julm So Dhaygo2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Ban Ja Meri Bahotiyo2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Man Rho Teri Ghaghariya Me2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Jowan Piyar Me Jhar Jaygo2023 · Сингл · Krishna Gurjar
love you love you kehde2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Chhori Le Betho Tere Galan Ko2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Chunni Chhitan Ko Le Aiyo Rangile rasiya2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Gowardhan Ki Girraj ki Dhani ki Mahima2023 · Сингл · Krishna Gurjar
Gurjar Ki Yari2023 · Сингл · Krishna Gurjar