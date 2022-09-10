О нас

Информация о правообладателе: The Pahat Brothers 2
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Choda Paincha Fitting Ko Tope Soot
Choda Paincha Fitting Ko Tope Soot2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H
Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H2024 · Альбом · Aasif Sayar Mewati
Релиз Lal Logda Wali
Lal Logda Wali2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз ईद आरी उप्पर सु
ईद आरी उप्पर सु2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मेवात में नाम है छोरा को
मेवात में नाम है छोरा को2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз 14 साल तक बचाई मैंने खूब
14 साल तक बचाई मैंने खूब2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз छाती ऊपर फियर ले छोरा हाथ
छाती ऊपर फियर ले छोरा हाथ2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मनीषा छोरी दिल लेगी
मनीषा छोरी दिल लेगी2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз काहां खोगो मेरो 19 को रिचार्ज
काहां खोगो मेरो 19 को रिचार्ज2024 · Сингл · Fakru Singer Mewati
Релиз छोरी भरगो मेरा भौंकना में गैस
छोरी भरगो मेरा भौंकना में गैस2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Tohe Sab Darjan Na Otegi
Tohe Sab Darjan Na Otegi2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз लगा दे मेरी स्टोरी
लगा दे मेरी स्टोरी2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Yaar Tera Mewati
Yaar Tera Mewati2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मेरा बाबा तेरी बेटी होगी रांड
मेरा बाबा तेरी बेटी होगी रांड2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз M Niyali Kr Di Sasu Ne
M Niyali Kr Di Sasu Ne2023 · Сингл · Aslam Singer Mewati
Релиз Tera Mama Ki Chhori Krgi Log
Tera Mama Ki Chhori Krgi Log2023 · Сингл · Aslam Singer Mewati
Релиз Teri Bike Hogi Badnam
Teri Bike Hogi Badnam2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Bullet Nadi Dahej M
Bullet Nadi Dahej M2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Kistan Ko Betra M Layee
Kistan Ko Betra M Layee2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Mama Ki Maluk
Mama Ki Maluk2023 · Сингл · Star Irfan Pahat

Похожие артисты

Star Irfan Pahat
Артист

Star Irfan Pahat

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож