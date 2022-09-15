Информация о правообладателе: Digistage
Сингл · 2022
שמש תאיר
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
הפרח הכי יפה2025 · Сингл · עמרי וקנין
עוד נשוב2024 · Сингл · עמרי וקנין
עיניים חולמות2023 · Альбом · עמרי וקנין
יש לי חלום2023 · Сингл · עמרי וקנין
סיני2023 · Сингл · עמרי וקנין
לא ניפרד לעולם2023 · Сингл · עמרי וקנין
שמש תאיר2022 · Сингл · עמרי וקנין
חסר מנוחה2022 · Альбом · עמרי וקנין
יצאתי לטייל2021 · Альбом · עמרי וקנין
כי בחיים2021 · Альбом · עמרי וקנין
עיניים חולמות2020 · Сингл · עמרי וקנין
האלבום הראשון2013 · Альбом · עמרי וקנין