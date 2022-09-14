О нас

Petrecere la Romani

Petrecere la Romani

Альбом  ·  2022

Trece timpul trece

#Фолк
Petrecere la Romani

Артист

Petrecere la Romani

Релиз Trece timpul trece

#

Название

Альбом

1

Трек Trece timpul trece

Trece timpul trece

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:37

2

Трек Nana ti-as pupa gurita

Nana ti-as pupa gurita

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:56

3

Трек Grea boala e dragostea

Grea boala e dragostea

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

4:22

4

Трек Nu ma dau cum bate vantul

Nu ma dau cum bate vantul

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:40

5

Трек La o margine de sat

La o margine de sat

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:55

6

Трек Nasule cant pentru tine

Nasule cant pentru tine

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:02

7

Трек Parintii au locul lor

Parintii au locul lor

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

5:09

8

Трек Canta pasarica n crang

Canta pasarica n crang

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

6:07

9

Трек Patimasii cand se aduna

Patimasii cand se aduna

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:32

10

Трек Sarba SUPER Tambal si Vioara

Sarba SUPER Tambal si Vioara

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:02

11

Трек Vanatorule,padurarule

Vanatorule,padurarule

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:29

12

Трек Hora mare colaj

Hora mare colaj

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

9:55

13

Трек Tanar sunt si viata-mi place sarba

Tanar sunt si viata-mi place sarba

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:09

14

Трек Ieri tanar maine batran

Ieri tanar maine batran

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:31

15

Трек Colaj sarba

Colaj sarba

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

8:13

16

Трек Bea finu si cu nasu

Bea finu si cu nasu

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:25

17

Трек Tot ce mi-am facut in viata sarba

Tot ce mi-am facut in viata sarba

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:38

18

Трек Am plecat de-acasa ca sa fac un ban

Am plecat de-acasa ca sa fac un ban

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:42

19

Трек Drag imi e si mor de drag

Drag imi e si mor de drag

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:58

20

Трек Viata ,viata trecatoare

Viata ,viata trecatoare

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

2:19

21

Трек Asa e sufletul meu

Asa e sufletul meu

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

5:00

22

Трек Cei mai frumosi ani din viata

Cei mai frumosi ani din viata

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:00

23

Трек Nu sunt bogat n-am avere

Nu sunt bogat n-am avere

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:01

24

Трек Am tot zis ca nu mai fac bine la omul sarac

Am tot zis ca nu mai fac bine la omul sarac

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:24

25

Трек colaj muzica de petrecere

colaj muzica de petrecere

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

13:55

26

Трек Colaj muzica de petrecere hora

Colaj muzica de petrecere hora

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

16:02

27

Трек Colaj muzica de petrecere sarba

Colaj muzica de petrecere sarba

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

17:27

28

Трек A ZIS TATA CATRE MINE

A ZIS TATA CATRE MINE

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

5:05

29

Трек FIRAI TU SA FII

FIRAI TU SA FII

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

8:03

30

Трек AM TOT ZIS CA NU MAI FAC

AM TOT ZIS CA NU MAI FAC

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

5:05

31

Трек AM MUNCIT DOAMNE DIN GREU

AM MUNCIT DOAMNE DIN GREU

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

5:05

32

Трек Hanul Marioarei

Hanul Marioarei

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

6:17

33

Трек O damigeana si-un pahar

O damigeana si-un pahar

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

3:48

34

Трек Zi asa asa asa Zi asa asa asa

Zi asa asa asa Zi asa asa asa

Petrecere la Romani

Trece timpul trece

15:10

Информация о правообладателе: Max Music Limited
