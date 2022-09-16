О нас

林中意

林中意

Альбом  ·  2022

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

#Поп
林中意

Артист

林中意

Релиз 指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

#

Название

Альбом

1

Трек 几许柔情 (优美古琴曲)

几许柔情 (优美古琴曲)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:39

2

Трек 梦回旧景 (放松古琴曲)

梦回旧景 (放松古琴曲)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:37

3

Трек 人暖颜凉 (清静古琴曲)

人暖颜凉 (清静古琴曲)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:37

4

Трек 相思忆 (沉浸古琴曲)

相思忆 (沉浸古琴曲)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:36

5

Трек 一朝风月 (清新古琴曲)

一朝风月 (清新古琴曲)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:28

6

Трек 月下扬眉 (自愈音乐)

月下扬眉 (自愈音乐)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:34

7

Трек 指尖的泪 (休闲自愈)

指尖的泪 (休闲自愈)

林中意

指尖的泪｜催眠林中声音｜自愈纯音乐

1:39

Информация о правообладателе: 印象行空
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож