О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Genetikk

Genetikk

Альбом  ·  2022

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

Контент 18+

#Хип-хоп

1 лайк

Genetikk

Артист

Genetikk

Релиз OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек WAZZUP EARTHLINGS (INTRO)

WAZZUP EARTHLINGS (INTRO)

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

0:39

2

Трек ERSTER F*KK

ERSTER F*KK

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

2:19

3

Трек KAPPA VS. FABIO

KAPPA VS. FABIO

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:31

4

Трек HOES FLOWS MONEYTOS DOPE

HOES FLOWS MONEYTOS DOPE

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

2:51

5

Трек ULTRAVIOLETT

ULTRAVIOLETT

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

2:31

6

Трек PAFFI PAFF

PAFFI PAFF

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:06

7

Трек KAPPA ALPHA RUFF

KAPPA ALPHA RUFF

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

2:38

8

Трек STICKSTOFF

STICKSTOFF

Genetikk

,

Gringo

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:14

9

Трек LASS BRENNEN

LASS BRENNEN

Genetikk

,

Mortel

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:00

10

Трек WIEVIELE

WIEVIELE

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:24

11

Трек SPIEL DIESE MUSIK

SPIEL DIESE MUSIK

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:09

12

Трек NAH DRAN

NAH DRAN

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

2:26

13

Трек MEGAMAN

MEGAMAN

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:25

14

Трек DADDY CRAZY

DADDY CRAZY

Genetikk

OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2

3:26

Информация о правообладателе: Outta This World
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Lieb's oder lass es EP
Lieb's oder lass es EP2023 · Альбом · Genetikk
Релиз OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 2
OUTTATHISWORLD - RADIO SHOW, Vol. 22022 · Альбом · Genetikk
Релиз SPIEL DIESE MUSIK
SPIEL DIESE MUSIK2022 · Сингл · Genetikk
Релиз MEGAMAN
MEGAMAN2022 · Альбом · Genetikk
Релиз DADDY CRAZY
DADDY CRAZY2022 · Альбом · Genetikk
Релиз HOES FLOWS MONEYTOS DOPE
HOES FLOWS MONEYTOS DOPE2022 · Альбом · Genetikk
Релиз November Regen
November Regen2022 · Альбом · Genetikk
Релиз MDNA + 6
MDNA + 62021 · Альбом · Genetikk
Релиз STILLE
STILLE2021 · Альбом · Genetikk
Релиз MDNA
MDNA2021 · Альбом · Genetikk
Релиз RAP OR DIE
RAP OR DIE2021 · Альбом · Genetikk
Релиз DANK GOD
DANK GOD2021 · Альбом · Genetikk
Релиз KINTSUGI
KINTSUGI2021 · Альбом · Genetikk
Релиз WO IST DIE MESSAGE
WO IST DIE MESSAGE2021 · Альбом · Genetikk
Релиз VIELLEICHT
VIELLEICHT2021 · Альбом · Genetikk
Релиз PATRIOT
PATRIOT2021 · Альбом · Genetikk
Релиз GERMAN ANGST! (DER TRAUM IST AUS)
GERMAN ANGST! (DER TRAUM IST AUS)2021 · Альбом · Genetikk
Релиз ANTIASSIMILIERT
ANTIASSIMILIERT2021 · Альбом · Genetikk
Релиз REQUIEM
REQUIEM2021 · Альбом · Genetikk
Релиз Foetus (10 Years Anniversary Edition)
Foetus (10 Years Anniversary Edition)2020 · Альбом · Genetikk

Похожие альбомы

Релиз Вы попали на мой район
Вы попали на мой район2024 · Альбом · Зараза
Релиз 2021
20212021 · Альбом · Рыночные Отношения
Релиз 2020
20202020 · Альбом · Рыночные Отношения
Релиз Не надо сутулиться (3 КОТА)
Не надо сутулиться (3 КОТА)2024 · Сингл · Гамора
Релиз Вид на жизнь
Вид на жизнь2022 · Альбом · SLIMUS
Релиз Орион
Орион2005 · Альбом · Triada
Релиз Самовывоз
Самовывоз2018 · Альбом · Pra(Killa'Gramm)
Релиз S.P.A.
S.P.A.2023 · Альбом · SODA LUV
Релиз YO-YO
YO-YO2023 · Альбом · Казян
Релиз Sarcasm
Sarcasm2014 · Альбом · Луперкаль
Релиз Кара-тэ 10 лет спустя
Кара-тэ 10 лет спустя2014 · Альбом · Smoki Mo
Релиз Album, Vol. 1
Album, Vol. 12015 · Альбом · Digital Squad

Похожие артисты

Genetikk
Артист

Genetikk

H1GH
Артист

H1GH

Hugos
Артист

Hugos

Sev
Артист

Sev

Костик ИзХабарэ
Артист

Костик ИзХабарэ

White Dog
Артист

White Dog

ResQ
Артист

ResQ

6ixth Floor
Артист

6ixth Floor

spand
Артист

spand

RR Karmen
Артист

RR Karmen

Dorob-YAN's
Артист

Dorob-YAN's

Wikimi
Артист

Wikimi

FTB
Артист

FTB