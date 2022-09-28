О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ZeroZero

ZeroZero

Сингл  ·  2022

Gobi EP

#Джангл, драм-н-бэйс
ZeroZero

Артист

ZeroZero

Релиз Gobi EP

#

Название

Альбом

1

Трек Tracker

Tracker

ZeroZero

Gobi EP

4:31

2

Трек Blud

Blud

ZeroZero

,

Brain

Gobi EP

4:31

3

Трек Gobi

Gobi

ZeroZero

,

LINJA

Gobi EP

4:52

Информация о правообладателе: Sofa Sound
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Cypher Mob 2
Cypher Mob 22025 · Сингл · PNT
Релиз Cyfher Mob
Cyfher Mob2024 · Сингл · Araça o Silva
Релиз Jaded (ZeroZero Remix)
Jaded (ZeroZero Remix)2024 · Сингл · ZeroZero
Релиз Brazilian Fuckin Hell
Brazilian Fuckin Hell2024 · Сингл · ZeroZero
Релиз Segredo
Segredo2023 · Сингл · ZeroZero
Релиз Brass Disk - EP
Brass Disk - EP2023 · Альбом · ZeroZero
Релиз Buchanans Deluxe
Buchanans Deluxe2022 · Сингл · Fal
Релиз Gobi EP
Gobi EP2022 · Сингл · ZeroZero
Релиз Trap Life
Trap Life2022 · Сингл · 2bdavn
Релиз Penitence
Penitence2022 · Сингл · ZeroZero
Релиз My Sound / Cramp
My Sound / Cramp2022 · Сингл · ZeroZero
Релиз Respect EP
Respect EP2022 · Альбом · Kolectiv
Релиз Twilight Zone EP
Twilight Zone EP2021 · Альбом · ZeroZero
Релиз Live 'til 86
Live 'til 862021 · Сингл · ZeroZero
Релиз Amsterdam
Amsterdam2021 · Альбом · Leo Mafia
Релиз Bad Bitch
Bad Bitch2021 · Альбом · ZeroZero
Релиз Coisa Melhor Não Há
Coisa Melhor Não Há2021 · Альбом · 22
Релиз Na Medida
Na Medida2021 · Альбом · ZeroZero
Релиз N° 00
N° 002020 · Альбом · ZeroZero
Релиз Peanut Butter EP
Peanut Butter EP2020 · Альбом · ZeroZero

Похожие артисты

ZeroZero
Артист

ZeroZero

Mutt
Артист

Mutt

MC Conrad
Артист

MC Conrad

Roy Green & Protone
Артист

Roy Green & Protone

Random Movement
Артист

Random Movement

Jubei
Артист

Jubei

Need For Mirrors
Артист

Need For Mirrors

Silent Witness
Артист

Silent Witness

Impish
Артист

Impish

The Vanguard Project
Артист

The Vanguard Project

Payback
Артист

Payback

Spinline
Артист

Spinline

L side
Артист

L side