Информация о правообладателе: Eric Music Production
Сингл · 2022
Aa Wanj Dhoola Jaan Labaan Te Aa Gai Ee
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Ahmad Khan Malang Dastane Sassi Punnu, Pt. 32024 · Альбом · Ahmed Khan Malang
Dhola Milda Gal Cha2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Mola Abad Rakhe Shainshah2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Challo Chakwal Wanjaan2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Naveen Joharabad Bani2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Aa Manda Maya Zindgi2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Aa Wanj Dhoola Jaan Labaan Te Aa Gai Ee2022 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Bus Mianwali Di Sargodhe Pai Jawe, Vol. 262021 · Альбом · Ahmed Khan Malang
Ali Wali Ka Malang Haan Logo2021 · Сингл · Ahmed Khan Malang
Sonay Di Nathli2021 · Альбом · Ahmed Khan Malang
Ahmed Khan Malang2015 · Альбом · Ahmed Khan Malang