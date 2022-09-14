О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Madhura Kumbhar

Madhura Kumbhar

,

Sanjeevani Bhelande

,

Ketan Patwardhan

Альбом  ·  2022

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

#Со всего мира

1 лайк

Madhura Kumbhar

Артист

Madhura Kumbhar

Релиз Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

#

Название

Альбом

1

Трек Navaratri Aarti

Navaratri Aarti

Madhura Kumbhar

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

8:36

2

Трек Om Aim Hrim Klim - Navdurga Chant

Om Aim Hrim Klim - Navdurga Chant

Sanjeevani Bhelande

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

6:05

3

Трек Prathamam Shail Putri

Prathamam Shail Putri

Sanjeevani Bhelande

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

3:51

4

Трек Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi Sarvabhuteshu

Sanjeevani Bhelande

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

8:21

5

Трек Shailaputri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Shailaputri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

6

Трек Brahmacharini Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Brahmacharini Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

7

Трек Chandraghanta Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Chandraghanta Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

8

Трек Kushmanda Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Kushmanda Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

9

Трек Skanda Mata Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Skanda Mata Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

10

Трек Kaatyayani Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Kaatyayani Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

11

Трек Kaalaratri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Kaalaratri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

12

Трек Mahagauri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Mahagauri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

13

Трек Siddhidatri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Siddhidatri Jaap Mantra - Navadurga Mantra

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

36:23

14

Трек Navadurga Jaap Mantra 21 Times All

Navadurga Jaap Mantra 21 Times All

Ketan Patwardhan

Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras

1:03:23

Информация о правообладателе: Rajshri Soul
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras
Navadurga Mantras Special - Popular 108 Times Mantras2022 · Альбом · Madhura Kumbhar
Релиз Tujhya Rupacha Chandana
Tujhya Rupacha Chandana2022 · Сингл · Madhura Kumbhar
Релиз Mendi Majhya Talvyavarchi (Laavani) - Single
Mendi Majhya Talvyavarchi (Laavani) - Single2020 · Сингл · Madhura Kumbhar
Релиз Mahima Devi Ki
Mahima Devi Ki2018 · Альбом · Sanjeevani Bhelande
Релиз Chadariya Jhini Re Jhini
Chadariya Jhini Re Jhini2016 · Сингл · Madhura Kumbhar
Релиз Navaratri Aarti
Navaratri Aarti2015 · Сингл · Madhura Kumbhar

Похожие альбомы

Релиз Into Silence
Into Silence2008 · Альбом · Deva Premal
Релиз All Our Loved Ones
All Our Loved Ones2024 · Сингл · Low Deep T
Релиз Bülbülüm Altın Kafeste / İki Keklik
Bülbülüm Altın Kafeste / İki Keklik2024 · Сингл · Ufuk Çalışkan
Релиз Buddhist Incantations the Meditative Sound of Buddhist
Buddhist Incantations the Meditative Sound of Buddhist2024 · Альбом · Sac
Релиз Цветок папоротника
Цветок папоротника2025 · Сингл · Андрей Жуков
Релиз The Revelation: II - The Dark Ages (Historical Facts & Unsolved Mysteries)
The Revelation: II - The Dark Ages (Historical Facts & Unsolved Mysteries)2012 · Альбом · Jan Kisjes
Релиз Ты вернёшься
Ты вернёшься2024 · Сингл · Виктория Ли
Релиз Om Spiritus - Music for a Peaceful Planet
Om Spiritus - Music for a Peaceful Planet2009 · Альбом · IndiaJiva
Релиз Sri Kali Sahasranamam
Sri Kali Sahasranamam2018 · Сингл · Ketaki Bahve Joshi, Ketan Patwardhan
Релиз Navadurga Mantra
Navadurga Mantra2017 · Альбом · Ketan Patwardhan
Релиз Saraswati Sharada
Saraswati Sharada2018 · Альбом · Sanjeevani Bhelande, Ketan Patwardhan

Похожие артисты

Madhura Kumbhar
Артист

Madhura Kumbhar

Sanjeevani Bhelande
Артист

Sanjeevani Bhelande

Mannraj Parihar
Артист

Mannraj Parihar

Pooja
Артист

Pooja

Anamika Raval
Артист

Anamika Raval

Anup Jalota
Артист

Anup Jalota

P. Balram
Артист

P. Balram

Ramu
Артист

Ramu

Ketaki Bhave Joshi
Артист

Ketaki Bhave Joshi

Pt. Jasraj
Артист

Pt. Jasraj

Mambalam Sisters
Артист

Mambalam Sisters

Reshma
Артист

Reshma

Hemai Desai
Артист

Hemai Desai