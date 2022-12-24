О нас

The King's College Choir Of Cambridge

The King's College Choir Of Cambridge

,

Sir David Willcocks

Сингл  ·  2022

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

#Классическая
The King's College Choir Of Cambridge

Артист

The King's College Choir Of Cambridge

Релиз A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

#

Название

Альбом

1

Трек Once In Royal David's City

Once In Royal David's City

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

5:10

2

Трек The Bidding Prayer

The Bidding Prayer

Noel Annam

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:11

3

Трек Christmas Oratorio, BWV 248 - Chorale: Invitatory

Christmas Oratorio, BWV 248 - Chorale: Invitatory

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

3:17

4

Трек First Lesson - Genesis III

First Lesson - Genesis III

A. Choridster

,

Anthony Seddon

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:41

5

Трек Adam Lay Ybounden

Adam Lay Ybounden

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:21

6

Трек Second Lesson - Isaiah IX

Second Lesson - Isaiah IX

Hanmer Webb-Peploe

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:14

7

Трек I Saw Three Ships

I Saw Three Ships

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

2:00

8

Трек Third Lesson - St. Luke I

Third Lesson - St. Luke I

John Barton

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

2:38

9

Трек Gabriel´s Message (Old Basque)

Gabriel´s Message (Old Basque)

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

2:42

10

Трек God Rest You Merry, Gentlemen

God Rest You Merry, Gentlemen

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

3:21

11

Трек Sussex Carol

Sussex Carol

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:54

12

Трек Fourth Lesson - St. Matthew I

Fourth Lesson - St. Matthew I

Donald Beves

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:37

13

Трек In Dulci Jubilo

In Dulci Jubilo

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

3:31

14

Трек Fifth Lesson - St. Luke II

Fifth Lesson - St. Luke II

George Rylands

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:47

15

Трек Away In A Manger

Away In A Manger

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

2:19

16

Трек While Shepherds Watched

While Shepherds Watched

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

3:03

17

Трек Sixth Lesson - St. Matthew II

Sixth Lesson - St. Matthew II

Rev. Dr. Alec Vidler

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

2:09

18

Трек O Come, All Ye Faithful

O Come, All Ye Faithful

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

4:03

19

Трек Seventh Lesson - St. John I

Seventh Lesson - St. John I

Noel Annam

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

1:52

20

Трек Hark! The Herald Angels Sing

Hark! The Herald Angels Sing

Sir David Willcocks

,

The King's College Choir Of Cambridge

A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge

3:36

Информация о правообладателе: Christmas Album
