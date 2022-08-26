Информация о правообладателе: Rúpulo Agripina
Альбом · 2022
Pajarerío
#
Название
Альбом
3
“Canary Bird” (Anónimx / J. Walsh) / “Doen Daphne” (J. Van Eick) “Lord Aboynes Welcome” (Anónimx)
3:32
7
2:57
8
“Tarantella Missinisa” (Anónimx) / “Giga” (J. M. Hotteterre ) / “Allegro” (G. P. Telemann)
2:26
9
“Pajarerío 2” (Nubia Bado y Santiago Segret) / “Wood Lark” (Anónimx / J. Walsh)
1:02
10
“La Calandria” (I. Abitbol) / Irish Tune (Anónimx) / “A Trip To Killburn Or Black And Grey” (Anónimx / J. Playford)
2:49
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции