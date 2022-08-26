О нас

Nubia Bado

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Альбом  ·  2022

Pajarerío

#Со всего мира
Nubia Bado

Артист

Nubia Bado

Релиз Pajarerío

#

Название

Альбом

1

Трек “A Bird's Prelude” (H. Purcell)

“A Bird's Prelude” (H. Purcell)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:13

2

Трек “Johney Cock Thy Beavor” (Anónimx)

“Johney Cock Thy Beavor” (Anónimx)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:49

3

Трек “Canary Bird” (Anónimx / J. Walsh) / “Doen Daphne” (J. Van Eick) “Lord Aboynes Welcome” (Anónimx)

“Canary Bird” (Anónimx / J. Walsh) / “Doen Daphne” (J. Van Eick) “Lord Aboynes Welcome” (Anónimx)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

3:32

4

Трек “Den Nachtegael” (J. Van Eick)

“Den Nachtegael” (J. Van Eick)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:16

5

Трек “Pajarerío 1” (Nubia Bado y Santiago Segret)

“Pajarerío 1” (Nubia Bado y Santiago Segret)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:31

6

Трек “Istampitta Ghaetta” (Anónimx)

“Istampitta Ghaetta” (Anónimx)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

3:19

7

Трек “Búhos” (Nubia Bado y Santiago Segret) / “L'emenfrodito” (M. Uccellini)

“Búhos” (Nubia Bado y Santiago Segret) / “L'emenfrodito” (M. Uccellini)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

2:57

8

Трек “Tarantella Missinisa” (Anónimx) / “Giga” (J. M. Hotteterre ) / “Allegro” (G. P. Telemann)

“Tarantella Missinisa” (Anónimx) / “Giga” (J. M. Hotteterre ) / “Allegro” (G. P. Telemann)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

2:26

9

Трек “Pajarerío 2” (Nubia Bado y Santiago Segret) / “Wood Lark” (Anónimx / J. Walsh)

“Pajarerío 2” (Nubia Bado y Santiago Segret) / “Wood Lark” (Anónimx / J. Walsh)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:02

10

Трек “La Calandria” (I. Abitbol) / Irish Tune (Anónimx) / “A Trip To Killburn Or Black And Grey” (Anónimx / J. Playford)

“La Calandria” (I. Abitbol) / Irish Tune (Anónimx) / “A Trip To Killburn Or Black And Grey” (Anónimx / J. Playford)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

2:49

11

Трек “Le Rossignol en Amour” (F. Couperin)

“Le Rossignol en Amour” (F. Couperin)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

1:49

12

Трек “Pourquoy Doux Rossignol” (J.B. De Bousset)

“Pourquoy Doux Rossignol” (J.B. De Bousset)

Nubia Bado

,

Santiago Segret

Pajarerío

2:23

Информация о правообладателе: Rúpulo Agripina
