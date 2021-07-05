О нас

Vagner de Aganjú

Vagner de Aganjú

Альбом  ·  2021

Gira de Lei Vol. 2

#Со всего мира
Vagner de Aganjú

Артист

Vagner de Aganjú

Релиз Gira de Lei Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Ogum Megê

Ogum Megê

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:03

2

Трек As Almas Clamam

As Almas Clamam

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:03

3

Трек Dama da Noite Chegou Não Tem pra Ninguem

Dama da Noite Chegou Não Tem pra Ninguem

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:52

4

Трек Destranca Ruas Marafo do Bom

Destranca Ruas Marafo do Bom

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

1:50

5

Трек É Maria Mulambo Emuló

É Maria Mulambo Emuló

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:17

6

Трек É Sete Saias Linda, Que Girada

É Sete Saias Linda, Que Girada

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:24

7

Трек Eu Vi um Cigano

Eu Vi um Cigano

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:10

8

Трек Exu Caveira Vem pra Curimba

Exu Caveira Vem pra Curimba

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

1:47

9

Трек Rei Cobra Reina Soraia

Rei Cobra Reina Soraia

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:43

10

Трек Exu dos Rios

Exu dos Rios

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

1:47

11

Трек Exu Hael Ele É Seu Meia Noite

Exu Hael Ele É Seu Meia Noite

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:54

12

Трек Exu Meia Noite um Galo Cantou

Exu Meia Noite um Galo Cantou

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:22

13

Трек Exu Veludo Patrão

Exu Veludo Patrão

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:49

14

Трек Gargalhou nas Sete Catacumbas

Gargalhou nas Sete Catacumbas

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:07

15

Трек Gira nos Sete Cruzeiros

Gira nos Sete Cruzeiros

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:04

16

Трек Maria Mulambo

Maria Mulambo

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:51

17

Трек Maria Navalha Maleva

Maria Navalha Maleva

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:21

18

Трек Maria Padilha Feiticeira

Maria Padilha Feiticeira

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:46

19

Трек Pomba Gira da Estrada

Pomba Gira da Estrada

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:43

20

Трек Pomba Gira da Praia para Curimbar

Pomba Gira da Praia para Curimbar

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:50

21

Трек Pomba Gira Menina

Pomba Gira Menina

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:51

22

Трек Pomba Gira Quitéria

Pomba Gira Quitéria

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:07

23

Трек Rei das Cobras

Rei das Cobras

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:05

24

Трек Salve Cigano Vladimir

Salve Cigano Vladimir

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:51

25

Трек Saravá Pomba Gira do Forno

Saravá Pomba Gira do Forno

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:27

26

Трек Seu Exu Cobra Não É Brincadeira

Seu Exu Cobra Não É Brincadeira

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:54

27

Трек Soberana É

Soberana É

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:02

28

Трек Sulema Linda

Sulema Linda

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

3:04

29

Трек Tambor Rufou Maria Padilha Chegou

Tambor Rufou Maria Padilha Chegou

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:31

30

Трек Velas Acesas

Velas Acesas

Vagner de Aganjú

Gira de Lei Vol. 2

2:27

Информация о правообладателе: Studio Balanço de Lei
