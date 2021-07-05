О нас

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Альбом  ·  2021

Levante a Cabeça, Vol. 07

#Рок
Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Артист

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Релиз Levante a Cabeça, Vol. 07

#

Название

Альбом

1

Трек Esta Faltando Amor

Esta Faltando Amor

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:09

2

Трек Quem Vive de Passado e Museu

Quem Vive de Passado e Museu

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:00

3

Трек Levante a Cabeca

Levante a Cabeca

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

4:04

4

Трек Prepare a Lenha

Prepare a Lenha

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:20

5

Трек Graça pra Vencer

Graça pra Vencer

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:34

6

Трек A Casa do Oleiro

A Casa do Oleiro

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:25

7

Трек Deus Resolve Tudo

Deus Resolve Tudo

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

4:10

8

Трек Filho de Crente

Filho de Crente

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:34

9

Трек Dias Cruéis

Dias Cruéis

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:22

10

Трек O Pecado do Homem

O Pecado do Homem

Ademir Gomes O Matuto de Jesus

Levante a Cabeça, Vol. 07

3:40

Информация о правообладателе: Ademir Gomes o Matuto de Jesus
