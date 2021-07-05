О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Purnakala BC

Purnakala BC

,

Pawan Pariyar

Сингл  ·  2021

Khelwad Gareu Kina

#Классическая
Purnakala BC

Артист

Purnakala BC

Релиз Khelwad Gareu Kina

#

Название

Альбом

1

Трек Khelwad Gareu Kina

Khelwad Gareu Kina

Pawan Pariyar

,

Purnakala BC

Khelwad Gareu Kina

25:34

Информация о правообладателе: Pawan Pariyar
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pardesi Ko Karma
Pardesi Ko Karma2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Ishwor Sanga Bardan Mgaula
Ishwor Sanga Bardan Mgaula2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Ma Ta Emale
Ma Ta Emale2022 · Сингл · STUDIO MARUNI
Релиз comred padma lai samman
comred padma lai samman2022 · Сингл · Sujan Lamsal
Релиз Papi Mayale
Papi Mayale2022 · Сингл · RK Pariyar
Релиз Saili
Saili2022 · Сингл · Tika Jaisi
Релиз Dashain
Dashain2022 · Сингл · Navaraj Panta
Релиз चप्पल छिनियो
चप्पल छिनियो2022 · Сингл · Badri Pangeni
Релиз Sashu Buhariko Ramita New Teej Song
Sashu Buhariko Ramita New Teej Song2022 · Сингл · Resham Sapkota
Релиз Najhare Aanshu Timle
Najhare Aanshu Timle2022 · Сингл · Puskal Sharma
Релиз Mero Mayalai Pida Deko Hoina
Mero Mayalai Pida Deko Hoina2022 · Сингл · Khuman Adhikari
Релиз Chokho Maya
Chokho Maya2022 · Сингл · Madan Muskan Khatri
Релиз Mero Kalu
Mero Kalu2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Thulo manchhe
Thulo manchhe2022 · Сингл · Mousam Gurung
Релиз Maiti Desh
Maiti Desh2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Bhai Tika
Bhai Tika2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Chhaina K Hi Gunaso
Chhaina K Hi Gunaso2022 · Сингл · Shiva Kunwar
Релиз Himal Pari Chhu
Himal Pari Chhu2022 · Сингл · Purnakala BC
Релиз Control Lai Nahune
Control Lai Nahune2022 · Сингл · Anup Gajamer
Релиз Kati Runu Aashu Bhagayara
Kati Runu Aashu Bhagayara2022 · Сингл · Purnakala BC

Похожие артисты

Purnakala BC
Артист

Purnakala BC

Шодмон Одинаев
Артист

Шодмон Одинаев

Насиба Латифзода
Артист

Насиба Латифзода

Алишер Каноатзода feat. Гулпари Орифова
Артист

Алишер Каноатзода feat. Гулпари Орифова

Nilufar Sarboz
Артист

Nilufar Sarboz

Aman Uniyal
Артист

Aman Uniyal

Abid Jan
Артист

Abid Jan

Sonia Sharma
Артист

Sonia Sharma

Nurofar Zafari
Артист

Nurofar Zafari

Pushpavathy
Артист

Pushpavathy

Manuchehr Burhonov
Артист

Manuchehr Burhonov

RAJENDRA KANDEL
Артист

RAJENDRA KANDEL

Puskal Sharma
Артист

Puskal Sharma