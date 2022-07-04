О нас

Гнойный$Бани

Гнойный$Бани

Альбом  ·  2022

Укуси мою какашку до крови

Контент 18+

#Русский рэп#Рэп
Гнойный$Бани

Артист

Гнойный$Бани

Релиз Укуси мою какашку до крови

#

Название

Альбом

1

Трек Горизонты говна

Горизонты говна

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

4:34

2

Трек Погружение в мозг шизофреника

Погружение в мозг шизофреника

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

2:34

3

Трек Локализация анальной трещины через смерть

Локализация анальной трещины через смерть

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:17

4

Трек Турникеты формируют загноившиеся нарывы социальной торговли

Турникеты формируют загноившиеся нарывы социальной торговли

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:29

5

Трек Исчезновение в говне

Исчезновение в говне

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:51

6

Трек Миша Овсянкин

Миша Овсянкин

Гнойный$Бани

,

StillRS

Укуси мою какашку до крови

2:00

7

Трек Идеальные фекалии

Идеальные фекалии

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

2:15

8

Трек Твоя бабушка ушла кашлять в туалет

Твоя бабушка ушла кашлять в туалет

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

2:37

9

Трек Затыкай свинью отвёрткой

Затыкай свинью отвёрткой

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

4:11

10

Трек Мухи и черви питаются фаршем

Мухи и черви питаются фаршем

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

5:22

11

Трек Меня не берут на работу, я нигде не учусь и я некрофил

Меня не берут на работу, я нигде не учусь и я некрофил

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:10

12

Трек Для их удовольствия

Для их удовольствия

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:14

13

Трек Дупло

Дупло

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:40

14

Трек Твоего кота поразила куриная слепота

Твоего кота поразила куриная слепота

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

1:12

15

Трек Эксгумация червивых свиней

Эксгумация червивых свиней

Гнойный$Бани

Укуси мою какашку до крови

2:48

Информация о правообладателе: Лирика из морга
