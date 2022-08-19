Информация о правообладателе: Duton Records
Сингл · 2022
Então Vem Pega Pega Aqui
Контент 18+
Ta Rolando a Putaria2025 · Сингл · Vinniz Dj
Vem Ca pra Nova Vai pro Pu2025 · Сингл · MCs BW
Vem Me Mama2025 · Сингл · MCs BW
Ta Com Saudade Tu Vai Ter2025 · Сингл · Vinniz Dj
No Mirante É Putaria2025 · Сингл · MC K9
Agora Me Chama de P.Diddy2024 · Сингл · Vinniz Dj
A Penha É o Trem Bala2024 · Сингл · Vinniz Dj
Passou o Meiota na Xereca Dela2024 · Сингл · Dj Tonclay
Confessa Aqui na Penha2024 · Сингл · Dj Tonclay
Taca Pica na Novinha Bota Ela pra Mamar2024 · Сингл · DJ Vinicinho da Penha
Vem de Ré Vs de 4Trão2024 · Сингл · DJ Vinicinho da Penha
Vai Sentando Sem Compromisso2024 · Сингл · DJ Vinicinho da Penha
Rosa Dou pra Quem Ta Morta2024 · Сингл · Mc Luizinho
As Piranha Atiça2024 · Сингл · Shandão Psy
Hoje É Teu Dia de Sorte2024 · Сингл · Baile do Parque União
Quem Puxa o Bonde É a Tropa do Poderoso2024 · Сингл · mc chefinho
Macetada do Pe de Pano2023 · Сингл · Vinniz Dj
Encaixando no Pu2023 · Сингл · Baile do Parque União
De Ano em Ano Solteiro2023 · Сингл · Vinniz Dj
Sequência de Soca Soca2023 · Сингл · Baile da Nova Holanda