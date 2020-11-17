О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Grupo Trigo Verde

Grupo Trigo Verde

Альбом  ·  2020

Trigo Verde Desde Casa

#Латинская
Grupo Trigo Verde

Артист

Grupo Trigo Verde

Релиз Trigo Verde Desde Casa

#

Название

Альбом

1

Трек Agüita de Coco / El Cuchupa Cuchupa

Agüita de Coco / El Cuchupa Cuchupa

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

8:11

2

Трек A Donde Iras

A Donde Iras

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

2:47

3

Трек Cumbia Buenaventura

Cumbia Buenaventura

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

2:56

4

Трек A la Mujer Que Tanto Ame

A la Mujer Que Tanto Ame

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

2:47

5

Трек Bienvenido el Bolero

Bienvenido el Bolero

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

4:35

6

Трек Cumbia Huchiteca

Cumbia Huchiteca

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:47

7

Трек Dejenla Que Baile

Dejenla Que Baile

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:20

8

Трек El Resbalón

El Resbalón

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:27

9

Трек Eres Mi Angel

Eres Mi Angel

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:18

10

Трек Juguito de Piña

Juguito de Piña

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

7:16

11

Трек La Canalla

La Canalla

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:11

12

Трек Me Sorprendio la Luna

Me Sorprendio la Luna

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:25

13

Трек Melon Con Vino

Melon Con Vino

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:48

14

Трек Mi Linda Karina

Mi Linda Karina

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

2:38

15

Трек Que Siga el Timbaleo

Que Siga el Timbaleo

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:37

16

Трек Tamborilero

Tamborilero

Grupo Trigo Verde

Trigo Verde Desde Casa

3:13

Информация о правообладателе: LGH Internacional
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз La Que Se Fue
La Que Se Fue2025 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз El Niño del Tambor
El Niño del Tambor2024 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Caldo de Gallina
Caldo de Gallina2024 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз El Noa Noa
El Noa Noa2024 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Paseo en Trineo
Paseo en Trineo2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Siempre Estoy Pensando en Ella
Siempre Estoy Pensando en Ella2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз A Celia Cruz: Juancito Trucupey / Ritmo Tambo y Flores / Rock And Rolling / Pa la Paloma
A Celia Cruz: Juancito Trucupey / Ritmo Tambo y Flores / Rock And Rolling / Pa la Paloma2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Emperatriz
Emperatriz2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Cañonazos Matancera
Cañonazos Matancera2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз La Niña Llora
La Niña Llora2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Amores Prohibidos
Amores Prohibidos2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Muchachita Mia
Muchachita Mia2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Estas en Mi Corazón
Estas en Mi Corazón2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Lo Aprendí De Ti
Lo Aprendí De Ti2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Melón Con Vino
Melón Con Vino2023 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз La Hija de la Canalla
La Hija de la Canalla2022 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Déjenla Que Baile
Déjenla Que Baile2022 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз La Canalla
La Canalla2022 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз Pollito Con Papas
Pollito Con Papas2022 · Сингл · Grupo Trigo Verde
Релиз La Orgullosa
La Orgullosa2022 · Сингл · Grupo Trigo Verde

