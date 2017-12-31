О нас

Arthitnoy Daenphoukhao

Альбом  ·  2017

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

#Фолк
Arthitnoy Daenphoukhao

Артист

Arthitnoy Daenphoukhao

Релиз Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

#

Название

Альбом

1

Трек ຄິດຮອດສາວຫົວພັນ คิดฮอดสาวหวพัน

ຄິດຮອດສາວຫົວພັນ คิดฮอดสาวหวพัน

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:24

2

Трек ຄິດຮອດບ້ານເຮົາ คิดฮอดบ้านเฮา

ຄິດຮອດບ້ານເຮົາ คิดฮอดบ้านเฮา

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:12

3

Трек ສະຫລັກຫລັງຊອງ สะหลักหลังชอง

ສະຫລັກຫລັງຊອງ สะหลักหลังชอง

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:06

4

Трек ຊາຍບໍ່ເຈົ້າຊູ້ເໜືອນງູບໍ່ມີພິດ ชายบ่อเจ้าชู้เหมือนงูบ่อมีผิด

ຊາຍບໍ່ເຈົ້າຊູ້ເໜືອນງູບໍ່ມີພິດ ชายบ่อเจ้าชู้เหมือนงูบ่อมีผิด

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:44

5

Трек ທ້ອງຟ້ານາກາຍ ท้องฟ้านากาย

ທ້ອງຟ້ານາກາຍ ท้องฟ้านากาย

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

2:44

6

Трек ບ່າວກຳມະກອນສາວໂຮງງານ บ่าวกำมะกอนสาวโฮงงาน

ບ່າວກຳມະກອນສາວໂຮງງານ บ่าวกำมะกอนสาวโฮงงาน

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:21

7

Трек ບ່າວຊຽງຂວາງບໍ່ໄດ້ຂີ້ເຕວະ บ่าวเชียงขวางบ่อได้ขี้ตวะ

ບ່າວຊຽງຂວາງບໍ່ໄດ້ຂີ້ເຕວະ บ่าวเชียงขวางบ่อได้ขี้ตวะ

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:57

8

Трек ບ່າວຊຽງຂວາງຮັກສາວວຽງຈັນ บ่าวเชียงขวางฮักสาวเวียงจัน

ບ່າວຊຽງຂວາງຮັກສາວວຽງຈັນ บ่าวเชียงขวางฮักสาวเวียงจัน

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:18

9

Трек ລ້ຽງຜູ້ເຖົ້າໄວ້ເອົາໜວດ เลี้ยงผู้เถ้าเอาหนวด

ລ້ຽງຜູ້ເຖົ້າໄວ້ເອົາໜວດ เลี้ยงผู้เถ้าเอาหนวด

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

3:30

10

Трек ວອນພໍ່ດາວເວັບ วอนพ่อดาวเวับ

ວອນພໍ່ດາວເວັບ วอนพ่อดาวเวับ

Arthitnoy Daenphoukhao

Arthitnoy Daenphoukhao ລວມເພງ ອາທິດນ້ອຍ ແດນພູເຂົາ

4:38

Информация о правообладателе: TS Group
Волна по релизу

