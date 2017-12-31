О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Sabaithong Phongphim

Sabaithong Phongphim

Альбом  ·  2017

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

#Фолк
Sabaithong Phongphim

Артист

Sabaithong Phongphim

Релиз ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

#

Название

Альбом

1

Трек ກິນຟີ

ກິນຟີ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

2:37

2

Трек ເມື່ອຍກາຍເມື່ອຍໃຈ

ເມື່ອຍກາຍເມື່ອຍໃຈ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

4:17

3

Трек ປາເຂັງຄຳ

ປາເຂັງຄຳ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

5:45

4

Трек ສາວສີດອກແຄ

ສາວສີດອກແຄ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

4:38

5

Трек ຫົວທຽນບອດ

ຫົວທຽນບອດ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

5:14

6

Трек ເຂົາບໍ່ແຄແມ່ຍັງຮັກ

ເຂົາບໍ່ແຄແມ່ຍັງຮັກ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

4:43

7

Трек ເຮັດແຕ່ວຽກວຽກບໍ່ເຮັດ

ເຮັດແຕ່ວຽກວຽກບໍ່ເຮັດ

Sabaithong Phongphim

ລວມເພງ ສະໃບທອງ ພົງພິມ

3:03

Информация о правообладателе: TS Group
