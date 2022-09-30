Информация о правообладателе: Afinarte Music
Сингл · 2022
Mi Ángel del Cielo
Другие альбомы артиста
Nuevo Nivel2024 · Сингл · Doughboy Tony
El Malo2024 · Сингл · Jr Salazar
Dos Monedas2024 · Сингл · Jr Salazar
Los Consejos de la Vida2023 · Альбом · Jr Salazar
Mejorando La Cosecha2023 · Сингл · Jr Salazar
Pa Mi San Juditas2023 · Сингл · Jr Salazar
La Vida En Un Hilo2023 · Сингл · Jr Salazar
El Parrandero2023 · Сингл · Jr Salazar
Se Te Acabó Tu Baboso2023 · Сингл · Jr Salazar
La Cruda2023 · Сингл · Decisión Efectiva
Lo Que Ven Es Lo Que Soy2023 · Сингл · Jr Salazar
Por Unos Ojos Bonitos2023 · Сингл · Jr Salazar
Las Paredes2022 · Сингл · Banda La Sota
La Araña y La Sota2022 · Сингл · Jr Salazar
Gente de Campo2022 · Сингл · Jr Salazar
Mi Ángel del Cielo2022 · Сингл · Jr Salazar
Voy a Guardar la Super2022 · Сингл · Jr Salazar
Por Culpa De Tu Amor2022 · Альбом · Jr Salazar
Pa Los Falsos Y Corrientes2022 · Альбом · Jr Salazar
Los De Afinarte2022 · Альбом · Jr Salazar