Banda Unión Juventud Sunicancha

Banda Unión Juventud Sunicancha

Альбом  ·  2007

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

#Латинская
Banda Unión Juventud Sunicancha

Артист

Banda Unión Juventud Sunicancha

Релиз Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

#

Название

Альбом

1

Трек Habita Verde

Habita Verde

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:04

2

Трек Purita Selva

Purita Selva

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:30

3

Трек Quítame la Vida

Quítame la Vida

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

4:05

4

Трек La Puerta Grande

La Puerta Grande

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:44

5

Трек Destino Mío

Destino Mío

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

4:53

6

Трек El Superman

El Superman

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

4:12

7

Трек El Anónimo

El Anónimo

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

4:49

8

Трек Mil Cervezas

Mil Cervezas

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:07

9

Трек Baile Socorro

Baile Socorro

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:31

10

Трек Barrio Piñonate

Barrio Piñonate

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:46

11

Трек Virgen de la Candelaria

Virgen de la Candelaria

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:30

12

Трек Llorando Me Recordarás

Llorando Me Recordarás

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

5:03

13

Трек Fiel Amante

Fiel Amante

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

3:42

14

Трек Mi Chautinita

Mi Chautinita

Banda Unión Juventud Sunicancha

Digan Lo Que Digan Seguimos Triunfando

4:39

Информация о правообладателе: Banda Unión Juventud Sunicancha
