Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

RichNextWeeknd

RichNextWeeknd

,

De’Von Cannon

Сингл  ·  2022

Talk Like Me

Контент 18+

#Хип-хоп
RichNextWeeknd

Артист

RichNextWeeknd

Релиз Talk Like Me

#

Название

Альбом

1

Трек Talk Like Me

Talk Like Me

RichNextWeeknd

,

De’Von Cannon

Talk Like Me

2:58

Информация о правообладателе: RichNextWeeknd
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

