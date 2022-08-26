О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

EGERSDORF

EGERSDORF

Сингл  ·  2022

Лузер

#Альтернативный рок
EGERSDORF

Артист

EGERSDORF

Релиз Лузер

#

Название

Альбом

1

Трек Лузер

Лузер

EGERSDORF

Лузер

1:51

Информация о правообладателе: EGERSDORF
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Сам по себе
Сам по себе2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Беги
Беги2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Горю
Горю2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Шнурки
Шнурки2024 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Непродуктивный
Непродуктивный2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Таймскип
Таймскип2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Запрещаю сидеть в интернете
Запрещаю сидеть в интернете2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Внутренности в огне
Внутренности в огне2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Гранж-трэп
Гранж-трэп2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Утону без тебя
Утону без тебя2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Грустная песня
Грустная песня2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Ракета
Ракета2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Не всё равно
Не всё равно2023 · Сингл · БАЛТЕР
Релиз Кладбище надежд
Кладбище надежд2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Кладбище надежд
Кладбище надежд2022 · Сингл · disdead
Релиз Лень
Лень2022 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Не хочу работать
Не хочу работать2022 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Заложник
Заложник2022 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Спасательный круг
Спасательный круг2022 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Лузер
Лузер2022 · Сингл · EGERSDORF

Похожие артисты

EGERSDORF
Артист

EGERSDORF

GODJILLAZ
Артист

GODJILLAZ

Melt
Артист

Melt

Black Dot
Артист

Black Dot

Noffka
Артист

Noffka

Temach
Артист

Temach

Jerv.agz
Артист

Jerv.agz

Cinquemani
Артист

Cinquemani

I3’YAN
Артист

I3’YAN

Young Flow H
Артист

Young Flow H

WHITE SMILE
Артист

WHITE SMILE

Jbre & Dougie Kent
Артист

Jbre & Dougie Kent

Lebemman
Артист

Lebemman