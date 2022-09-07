О нас

Информация о правообладателе: Nova Escola do Rap
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Vida de Bandido
Vida de Bandido2022 · Альбом · Nova Escola do Rap
Релиз Fique Frio ou Morra Tentando (Seven One)
Fique Frio ou Morra Tentando (Seven One)2022 · Сингл · Seven one7
Релиз Um Cara Legal
Um Cara Legal2022 · Сингл · MC Theuzinho
Релиз Drugs Can Help Me
Drugs Can Help Me2022 · Сингл · Nova Escola do Rap
Релиз 1Kilo
1Kilo2022 · Сингл · Nova Escola do Rap
Релиз Hard Trap
Hard Trap2022 · Сингл · Mc Pankstar
Релиз Perdido no Espaço Tempo
Perdido no Espaço Tempo2022 · Сингл · Mc Pankstar

Похожие артисты

Nova Escola do Rap
Артист

Nova Escola do Rap

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож